S výstavbou kanalizácie v Kremnici chcú začať v druhej polovici roka

Kremnica 20. mája (TASR) - Začatie prác na výstavbe novej kanalizácie a rekonštrukcii čistiarne odpadových vôd (ČOV) v Kremnici plánuje Stredoslovenská vodárenská spoločnosť (StVS) v druhej polovici tohto roka. Aktuálne podľa manažérky projektu Ingrid Surovej nie je ukončený proces verejného obstarávania.



Surová pre TASR priblížila, že spoločnosť už podpísala zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu projektu. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác a tiež na výkon služieb stavebného dozoru bolo podľa nej publikované ešte v januári tohto roka, no vzhľadom na náročnosť tohto procesu ešte nie je ukončené.



Aj napriek tomu však podľa Surovej StVS predpokladá, že realizáciu projektu začne v druhej polovici tohto roka. „Samotná realizácia stavebných prác projektu podľa platného harmonogramu by mala byť ukončená do konca roka 2028. Po ukončení realizácie stavebných prác bude ČOV uvedená do prevádzky,“ dodala projektová manažérka.



Juraj Demian zo StVS v tejto súvislosti dodal, že výstavba kanalizácie prinesie aj určité dopravné obmedzenia. „V miestach, kde bude prebiehať výstavba kanalizácie v cestných telesách, bude osadené dopravné značenie v zmysle projektu dopravného značenia tak, aby bola zabezpečená priechodnosť ulíc aspoň v jednom jazdnom pruhu a prístupy k jednotlivým nehnuteľnostiam,“ podotkol s tým, že vzhľadom na charakter zemných prác bude určite dočasne potrebné rátať aj so zvýšenou hlučnosťou a prašnosťou.



Primátor Kremnice Martin Novodomec považuje projekt za veľký pokrok pre mesto, keďže reálne je miera odkanalizovania v Kremnici nízka. Poukázal, že nové prevádzky či záujemcovia z radov obyvateľov sa už v poslednom období nemohli pripájať na existujúci systém, ale museli si budovať vlastné ČOV. Novodomec dodal, že mesto aktuálne rieši zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu.



StVS získala na realizáciu projektu NFP z Programu Slovensko vo výške viac ako 11,9 milióna eur. Projekt rieši výstavbu novej kanalizácie o celkovej dĺžke 2,5 kilometra, ktorá zabezpečí odvedenie splaškových vôd s napojením sa na existujúcu kanalizáciu. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia ČOV.