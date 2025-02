S výstavbou mosta v Banskej Bystrici chcú začať ešte v tomto roku

Banská Bystrica 4. februára (TASR) - Na nový most pri malej železničnej stanici v Banskej Bystrici, ktorý nahradí existujúci, postavený v roku 1956, už bolo vydané stavebné povolenie a mesto teraz čaká, ako dopadne verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 20. februára, predpokladaná hodnota zákazky je okolo 1,7 milióna eur s DPH. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Nový, bezpečný most ponad rieku Hron má byť dlhý 36 metrov a široký osem metrov. S výstavbou oceľového promenádneho mosta pre peších a cyklistov by samospráva chcela začať v druhej polovici tohto roka.



"Od vodohospodárov sme museli získať súhlas a základné parametre, ako by mal most vyzerať, aby nespôsoboval počas vysokej hladiny Hrona problémy. Keďže existujúci most sa nachádza v pozícii storočnej vody a pri záplavách bude preliaty, jeho konštrukcia musí byť subtílnejšia, aby nezachytávala nánosy a naplaveniny, ktoré by mohli spôsobiť vybreženie Hrona aj mimo existujúcej protipovodňovej ochrany. Z tohto dôvodu nebude mať nový most tvar ako v minulosti," vysvetlil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.



Niekdajší drevený most pri malej železničnej stanici v Banskej Bystrici nahradil v roku 1925 Bellušov betónový most zaobleného tvaru. V roku 1944, počas Slovenského národného povstania a ústupu povstaleckej armády s partizánmi, ho vyhodili do vzduchu. Na mieste zničeného mosta bol v roku 1956 vybudovaný betónový v súčasnej podobe. Keďže sa nachádza v pamiatkovej rezervácii, vypracovanie projektovej dokumentácie na nový most sledovali nielen pamiatkari, ale aj Slovenský vodohospodársky podnik.



"Predpokladaná hodnota zákazky je 1,77 milióna eur s DPH. Projekt bol predložený v rámci schválenej Integrovanej územnej stratégie funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica na odsúhlasenie Kooperačnou radou udržateľného mestského rozvoja Banská Bystrica. Rada schválila v rámci európskych fondov a štátneho rozpočtu na výstavbu nového mosta 1,34 milióna eur, rozdiel by mal byť financovaný z rozpočtu mesta. Očakávame, že konečné náklady budú nižšie, čo bude známe po ukončení procesu verejného obstarávania," doplnil vedúci oddelenia implementácie projektov magistrátu Vladimír Brieda.



Napriek tomu, že nový most bude slúžiť výhradne chodcom a cyklistom, projektoval sa s nosnosťou pre automobily, aby ho v prípade mimoriadnych situácií mohli využiť záchranné zložky. Po jeho vybudovaní plánuje samospráva v druhej fáze realizovať projekt oddychového parčíka s prístaviskom pre vodákov, na ktorý má spracovanú projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie. V súčasnosti na túto stavbu prebieha proces územného konania.