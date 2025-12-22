< sekcia Regióny
S výstavbou nového Istropolisu by sa malo začať začiatkom roka 2026
V januári budúceho roka sa má začať s výstavbou budov Istropolis Atrium a Istropolis Tower (kancelárske budovy) a Bloku A (rezidenčná budova) so 122 bytovými jednotkami.
Autor TASR
Bratislava 22. decembra (TASR) - S výstavbou plánovaného nového Istropolisu na Trnavskom mýte v bratislavskom Novom Meste by sa malo začať začiatkom roka 2026. Také sú plány developerskej spoločnosti Immocap, ktorá má právoplatné stavebné povolenia pre prvé tri budovy, a to dve kancelárske a jednu rezidenčnú budovu. Pre TASR to uviedol Jakub Gossányi, riaditeľ developmentu Immocap.
„Aktuálne pripravujeme stavenisko na začiatok stavebných prác, zároveň prebiehajú práce na infraštruktúre a príprava stavebnej jamy. Okrem prác na pozemku dolaďujeme projekt a pripravujeme dokumentáciu na ďalšie kroky v rámci výstavby,“ skonštatoval Gossányi.
V januári budúceho roka sa má začať s výstavbou budov Istropolis Atrium a Istropolis Tower (kancelárske budovy) a Bloku A (rezidenčná budova) so 122 bytovými jednotkami. Nasledovať bude, v závislosti od povolení, aj výstavba kultúrno-spoločenskej haly. Mala by byť rovnako súčasťou prvej fázy projektu. Celý projekt sa má realizovať vo viacerých fázach rozdelených na etapy. Dokončenie projektu je plánované do roku 2031.
Projekt nového Istropolisu na 4,3-hektárovom pozemku je projektom celomestského významu. Priniesť má viacero nových budov vrátane modernej kultúrno-spoločenskej haly. Vzniknúť majú i nové námestia, fontány, stovky nových bytov i tisíce pracovných miest. Budúcim srdcom Istropolisu má byť kultúrno-spoločenská hala s kapacitou 3000 ľudí.
Budova bývalého Istropolisu vyrástla v 80. rokoch minulého storočia. Slúžila ako zjazdový palác pre špičky komunistického režimu. Po roku 1989 bola majetkom odborov. Novomestská samospráva sa ju pred rokmi pokúšala odkúpiť, k dohode neprišlo. Odbory predali Istropolis súkromnému investorovi v roku 2017.
Koncom februára predstavila developerská spoločnosť inovovanú podobu nového Istropolisu na Trnavskom mýte, ktorý má vyrásť na mieste asanovaného pôvodného Domu odborárov, známeho ako Istropolis. Začiatok výstavby očakávala v lete. S hlavným mestom podpísal developer memorandum o porozumení a spoločnom postupe. Za kľúčový bod spolupráce považujú obe strany vybudovanie nového kultúrno-spoločenského priestoru.
„Aktuálne pripravujeme stavenisko na začiatok stavebných prác, zároveň prebiehajú práce na infraštruktúre a príprava stavebnej jamy. Okrem prác na pozemku dolaďujeme projekt a pripravujeme dokumentáciu na ďalšie kroky v rámci výstavby,“ skonštatoval Gossányi.
V januári budúceho roka sa má začať s výstavbou budov Istropolis Atrium a Istropolis Tower (kancelárske budovy) a Bloku A (rezidenčná budova) so 122 bytovými jednotkami. Nasledovať bude, v závislosti od povolení, aj výstavba kultúrno-spoločenskej haly. Mala by byť rovnako súčasťou prvej fázy projektu. Celý projekt sa má realizovať vo viacerých fázach rozdelených na etapy. Dokončenie projektu je plánované do roku 2031.
Projekt nového Istropolisu na 4,3-hektárovom pozemku je projektom celomestského významu. Priniesť má viacero nových budov vrátane modernej kultúrno-spoločenskej haly. Vzniknúť majú i nové námestia, fontány, stovky nových bytov i tisíce pracovných miest. Budúcim srdcom Istropolisu má byť kultúrno-spoločenská hala s kapacitou 3000 ľudí.
Budova bývalého Istropolisu vyrástla v 80. rokoch minulého storočia. Slúžila ako zjazdový palác pre špičky komunistického režimu. Po roku 1989 bola majetkom odborov. Novomestská samospráva sa ju pred rokmi pokúšala odkúpiť, k dohode neprišlo. Odbory predali Istropolis súkromnému investorovi v roku 2017.
Koncom februára predstavila developerská spoločnosť inovovanú podobu nového Istropolisu na Trnavskom mýte, ktorý má vyrásť na mieste asanovaného pôvodného Domu odborárov, známeho ako Istropolis. Začiatok výstavby očakávala v lete. S hlavným mestom podpísal developer memorandum o porozumení a spoločnom postupe. Za kľúčový bod spolupráce považujú obe strany vybudovanie nového kultúrno-spoločenského priestoru.