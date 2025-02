S výstavbou nového Istropolisu v Bratislave by sa mohlo začať v lete

Bratislava 20. februára (TASR) - Developerská spoločnosť Immocap predstavila vo štvrtok inovovanú podobu nového Istropolisu na Trnavskom mýte v bratislavskom Novom Meste, ktorý má vyrásť na mieste asanovaného pôvodného Domu odborárov, známeho ako Istropolis. Začiatok výstavby očakáva v lete. V súčasnosti má projekt právoplatné územné rozhodnutie. Pre viaceré úpravy, ktorými projekt prešiel, čaká objekty kultúrno-spoločenskej haly a niektorých ďalších budov nový proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), začať by sa mal v najbližšom čase.



"Od začiatku bolo naším cieľom zlepšiť kvalitu života nielen na Trnavskom mýte a v mestskej časti, ale realizovať projekt s presahom na celú Bratislavu. Naša vízia sa začne realizovať už toto leto. Istropolis prinesie nášmu mestu špičkový kultúrno-spoločenský priestor vhodný pre rôznorodé typy podujatí, kvalitné mestské bývanie, energeticky efektívne kancelárie a verejné priestranstvá," konštatuje riaditeľ spoločnosti Martin Šramko.



Budúcim srdcom Istropolisu má byť kultúrno-spoločenská hala s kapacitou 3000 ľudí, ktorá má vytvoriť zázemie pre organizáciu širokej škály podujatí. Hostiť by mohla koncerty, spoločenské akcie, konferencie a medzinárodné kongresy, ale aj firemné večierky, výstavy či mestské trhy. Mix funkcií doplní bývanie, priestory na prácu a verejné priestranstvá. V rámci konceptu dostali konkrétnu podobu okrem haly aj štyri bytové domy prepojené zeleným mestským parkom a komunitným námestím s fontánou a tri administratívne budovy. Zmeny sa dočká aj Škultétyho ulica.



Vzhľadom na rozsah prác a veľkosť zóny bude realizácia projektu rozložená do viacerých fáz. V závislosti od stavebných povolení by sa ako prvé mali začať stavať dve kancelárske a jedna rezidenčná budova. Odhadovaný čas ich výstavby je odhadovaný na približne 2,5 roka.



"Našou snahou bolo predovšetkým priniesť na Trnavské mýto opäť život. Istropolis vnímame ako miesto stretnutí, ktoré chcete opakovane navštevovať, kde chcete tráviť čas. Zmena vnímania z prestupnej stanice na destináciu sa dá dosiahnuť len kvalitnou prácou s funkciami, v tesnom napojení na kvalitné verejné priestory," hovorí architekt z holandského architektonického štúdia KCAP Jeroen Dirckx.



Projekt sa má zaradiť medzi revolučné projekty v strednej Európe z pohľadu kritérií ESG (Environmental - Social - Governance), ktoré kladú dôraz na udržateľnosť, spoločenskú zodpovednosť a transparentné riadenie. Novinkou pre Bratislavu má byť podľa developera centrálny energetický koncept využívajúci fyzikálne synergie: racionálny stavebno-fyzikálny návrh, moderné technológie a v neposlednom rade energetické prepojenie budov s optimalizáciou využívania energií.



Budova bývalého Istropolisu vyrástla v 80. rokoch minulého storočia. Slúžila ako zjazdový palác pre špičky komunistického režimu. Po roku 1989 bola majetkom odborov. Novomestská samospráva sa ju pred rokmi pokúšala odkúpiť, k dohode neprišlo. Odbory predali Istropolis súkromnému investorovi v roku 2017.