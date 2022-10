Š. Zelník: Program ZA ŽILINU rieši obnovu mesta aj parkovanie

Žilina 20. októbra (TASR) – O post primátora Žiliny sa uchádza lekár a bývalý viceprimátor Štefan Zelník, ktorý je kandidátom strany Život-národná strana. Voličom ponúka program ZA ŽILINU, ktorý zahŕňa aj obnovu mesta a prímestských častí, parkovaciu politiku, revitalizáciu zelene a oddychových zón. Rozhovor so Štefanom Zelníkom je súčasťou serie rozhovorov s kandidátmi na primátora Žiliny.











-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora Žiliny?-







Mesto Žilina chátra a upadá. Kandidujem za stranu Život-národná strana. Pracujem a bývam v meste Žilina s celou rodinou a nie je mi ľahostajné, v akom stave sa mesto nachádza.











-V akom stave sa podľa vás nachádza mesto, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-







Mesto nie je v dobrej kondícii. Súčasný primátor preberal mesto s plusovým hospodárením plus 1,36 milióna eur, v roku 2021 mesto Žilina už vykazuje výsledok hospodárenia približne mínus 369.000 eur. Mesto Žilina malo záporný výsledok hospodárenia naposledy pred 11 rokmi. Štyri z piatich organizácií so 100-percentnou účasťou mesta vykazujú za rok 2021 mínusový výsledok hospodárenia. Najhoršie je na tom Dopravný podnik mesta Žiliny, ktorý k 31. decembru 2021 zvýšil stratu o 48 percent na mínus 530.908 eur. Výnosy mestu klesli takmer o 10 percent. Negatívne vnímam aj nárast počtu zamestnancov. Za štvorročné volebné obdobie ich počet narástol o 47. Pochybnosti vyvolávajú aj výdavky za externé služby. Napríklad mesto Žilina za právne služby a poradenstvo zaplatilo externým právnym kanceláriám za toto volebné obdobie 820.000 eur. Problém vidím aj s nakladaním majetku mesta či finančnými prostriedkami, ktoré mesto vynakladá na opravy, údržbu, nákup IT služieb. Ak mesto Bratislava vynaložilo na webové sídlo sumu 115.000 eur bez DPH, za ktoré si súčasné vedie mesta vyslúžilo kritiku, vedenie mesta Žilina je pripravené za vytvorenie sídla zaplatiť až 350.000 eur bez DPH. Toto sa bude musieť zmeniť.







-Akým problémom mesto čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-







Ľudia sa sťažujú na nefungujúci úrad, rozbité cesty, lavičky, poškodené chodníky, mosty, špinavé mesto, problém s parkovaním. Ak mesto nedokázalo hospodáriť minimálne s vyrovnaným rozpočtom do roku 2021 za relatívne stabilných cien energií, pomerne nízkej inflácie, o to bude situácia zložitejšia v nasledujúcom volebnom období. Bude potrebné konsolidovať financie mesta a optimalizovať procesy na mestskom úrade. Úrad musí zamestnávať odborníkov s patričnými znalosťami, ktorí poznajú problémy mesta aj samotných Žilinčanov. Primátor má síce trvalý pobyt v Žiline, ale býva v obci Lalinok (asi 9,5 kilometra od Žiliny). Viacerí vedúci odborov vrátane ďalších pracovníkov pochádzajú zo širokého okolia. K rozpočtu mesta budeme pristupovať zodpovedne. Budeme hľadať ďalšie zdroje z plánu obnovy, využívať eurofondy, schválený zákon o nájomných bytoch a zlepšíme výber daní. Daňové nedoplatky fyzických a právnických osôb na miestnych daniach boli k 31. decembru 2021 vo výške 2.746.055,28 eura.











-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v meste zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-







Volebný program ZA ŽILINU, ktorý som Žilinčanom nedávno predstavil na sociálnych sieťach, pozostáva zo štyroch pilierov: 1. optimalizácia procesov na Mestskom úrade Žilina, 2. plán obnovy mesta a prímestských častí, 3. parkovacia politika, doprava a cestná infraštruktúra, 4. revitalizácia zelene, oddychových zón a čistota mesta.











-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-







Kandidujem za stranu Život-národná strana. Na programe ZA ŽILINU pracoval tím skúsených odborníkov zo Žiliny. Chcem prepojiť firmy v našom meste, verejný sektor a akademickú obec, čím môžeme naše mesto posunúť v mnohých smeroch a oblastiach vpred. Mesto Žilina potrebuje dialóg, zodpovednosť, skúsenosť a odbornosť.











O post primátora Žiliny sa okrem Zelníka uchádzajú Silvia Bakkery (Republika), Timotej Bernhauser (nezávislý), Peter Cibulka (nezávislý), Peter Fiabáne (nezávislý), Patrik Groma (Hlas-SD, KDH), Ján Rzeszoto (nezávislý), Pavol Slota (Domov-NS) a Daniela Zemanová (Hnutie Občan Národ Spravodlivosť).