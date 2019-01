Ambíciou nového sabinovského prednostu je vybudovať efektívny úrad

Radnica má podľa jeho slov pripravený projekt, týkajúci sa zníženia energetickej náročnosti budovy MsÚ, s ktorým čaká na výzvu, do ktorej by sa mohla zapojiť.

Sabinov 20. januára (TASR) – Novým prednostom Mestského úradu (MsÚ) v Sabinove je od nového roka Martin Judičák. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Počas svojej predchádzajúcej praxe pracoval na viacerých právnických miestach v samospráve aj v súkromnej sfére. V minulosti pôsobil na MsÚ v Sabinove ako právnik mesta.



"Keďže som sa vrátil do prostredia, ktoré poznám, čo je na jednej strane výhoda, na druhej možno aj trošku nevýhoda, tak vidím trocha do jednotlivých procesov. Máme spoločnú ambíciu s pánom primátorom vybudovať moderný a efektívny úrad. Chceme, aby zamestnanci prehodnotili možno aj svoj prístup, pretože ťažko sa počúva kritika do vlastných radov, ale treba pripustiť, že kritika zo strany občanov voči mestskému úradu tu je. Chceme aby nastala trocha zmena aj v tomto," uviedol pre TASR Judičák.



Ako povedal, majú záujem, aby na úrade rástla odbornosť a profesionalita. "Určite budeme aktívne pristupovať k tomu, aby sa zamestnanci naďalej vzdelávali. Máme záujem aj o personálny a procesný audit. Čiže, ak sa ukážu nejaké výsledky z toho auditu, také, že bude potrebné vykonať zmeny, tak k nim pristúpime," povedal Judičák na margo možných personálnych zmien.



Podľa jeho slov je potrebné si vážiť aj starších zamestnancov, aj keď je pre nich možno náročnejšie prispôsobiť sa elektronizácii. "Keď som do úradu v minulosti nastúpil ako právnik a potreboval som sa dostať k nejakým údajom, tak som ich získal práve od zamestnancov, ktorí sú tu veľmi dlho. Čiže aj týchto ľudí si treba vážiť," vysvetlil Judičák.



Radnica má podľa jeho slov pripravený projekt, týkajúci sa zníženia energetickej náročnosti budovy MsÚ, s ktorým čaká na výzvu, do ktorej by sa mohla zapojiť. Výsledkom by bola úspora všetkých energií, ako aj zvýšenie komfortu, čo sa týka pracovného prostredia zamestnancov.