Sabinov chce zrekonštruovať nevyužívaný evanjelický kostol

Sabinov 11. apríla (TASR) – Mesto Sabinov chce zrekonštruovať evanjelický kostol, ktorý je v súčasnosti nevyužívaný. Následne by tam mal vzniknúť priestor na kultúrne účely. Od Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania ho má v dlhodobom prenájme. Financie chce radnica získať v rámci grantového programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom.



Ako pre TASR uviedol primátor Sabinova Michal Repaský ide o projekt, ktorý zapadá do tretej etapy revitalizácie priestoru v okolí kostola. V rámci prvej zrevitalizovali záhradu, v druhej zabezpečili pódium, aparatúru a filmové plátno, treťou je spomenutá obnova kostola.



"Máme podaný projekt s rozpočtom okolo 600.000 eur pred súťažou. Naša miera spolufinancovania k tomu je päť percent. Chceme tam do budúcna urobiť priestor galérie, koncertnej miestnosti, možno nejakej kaviarničky, kde si ľudia posedia a popočúvajú hudbu, popozerajú obrazy alebo prečítajú knihu. Plánujeme to využívať celoročne. Zároveň chceme pri rekonštrukcii využiť ďalší projekt, a to sú zelené výzvy, kde by sme chceli zachytávať zrážkovú vodu zo strechy a polievať ňou záhradu," priblížil Repaský.



"Predstavujem si nedeľné kultúrne letá, kde začneme programom pre deti, následne by vystúpil folklórny súbor z okolia, potom by pre mladých vystúpila nejaká kapela a večer by sme pustili film," doplnil Repaský.