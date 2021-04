K trom novým mestským bytovým domom má v Sabinove pribudnúť ďalší

Sabinov 16. apríla (TASR) – Po ročnej pauze mesto Sabinov pokračuje s výstavbou nájomných bytov. Ďalšia bytovka s 24 bytmi má vyrásť na ulici Mlynskej. Ako pre TASR uviedol primátor mesta Michal Repaský, tri bytové domy, každý so 16 bytmi, tam už stoja, tento bude v poradí štvrtý.



"Ide o nájomné, sociálne bývanie podľa zákona, preto ideme cez Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) a cez dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Žiadosť sme podali, verím, že budeme úspešní. Niekedy v máji, v júni, by sme mohli teoreticky odovzdať stavenisko po podpise zmluvy zo ŠFRB a za 14 mesiacov, teda na budúci rok niekedy v septembri, by sme mohli kolaudovať tento bytový dom," uviedol pre TASR Repaský.



Náklady na výstavbu bytového domu predstavujú približne 1,3 milióna eur s DPH. "Naša spoluúčasť je len v technickej infraštruktúre a to je nejakých približne 8000 eur. Budú potom ešte náklady s certifikátom na budovu, s geometrickým zameraním, rozbory vody a tak ďalej. Toto môže stáť nejakých do 10.000 eur," doplnil Repaský s tým, že aktuálne evidujú okolo 180 podaných žiadostí o pridelenie bytu.