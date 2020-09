Sabinov plánuje stavať bytový dom s 24 bytmi

Sabinov 24. septembra (TASR) – Sabinovská radnica plánuje po ročnej prestávke pokračovať vo výstavbe nájomných bytov. Ako pre TASR uviedol primátor mesta Michal Repaský, pripravujú výstavbu 24-bytovej jednotky na Mlynskej ulici, ktorá bude v danej lokalite v poradí štvrtou.



Ako povedal, chcú sa uchádzať o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotáciu Ministerstva dopravy a výstavby SR. "Predpokladaný rozpočet je približne 1,5 milióna eur. Súťažou, samozrejme, cena pôjde dole s tým, že chceme dosiahnuť maximálny strop v rámci dotácie na štvorcový meter, ktorý je 1200 eur," povedal Repaský.



Podľa jeho slov by chceli každý rok postaviť ďalšie bytové domy, celkovo by tam malo byť 104 bytov. "Ak nájdeme firmu, ktorá by vedela postaviť aj štyri osembytové domy za jeden rok, tak by som si vedel predstaviť, aby sme v roku 2021 začali 24-bytovým domom a následne v roku 2022 riešili osembytové," vysvetlil primátor.



Mesto eviduje v súčasnosti viac ako 100 žiadostí o pridelenie bytu, ich počet podľa primátora rastie. "Má sa meniť zákon o nájomnom bývaní, kde budú trocha iné kritériá, vyššia cena, iné koeficienty pri priznávaní, čiže viac ľudí bude disponibilných na také bývanie," skonštatoval Repaský.



Od roku 2016 odovzdali v meste do užívania 48 bytov v troch bytových domoch.