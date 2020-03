Sabinov prijal v súvislosti s novým koronavírusom viaceré opatrenia

Sabinov 10. marca (TASR) – Mesto Sabinov prijalo v súvislosti s výskytom nového koronavírusu viaceré opatrenia. Dnes o nich rozhodol krízový štáb mesta. TASR o tom informoval hovorca mesta Juraj Vrábel.



"Rušia sa všetky hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov. Pre verejnosť sa zatvárajú mestské kultúrne stredisko, centrum Na korze, knižnica, kino Torysa, zimný štadión a mestská športová hala. Tieto opatrenia platia ihneď s platnosťou na dobu minimálne do 23. marca," uviedol primátor Sabinova Michal Repaský s tým, že organizátorom podujatí mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta odporúčajú dodržiavať rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa nového koronavírusu.



Vyučovanie v základných a materských školách prebieha zatiaľ podľa rozvrhu okrem krúžkovej činnosti, ktorá je prerušená minimálne tiež do 23. marca.



"Prerušuje sa prevádzka Základnej umeleckej školy v Sabinove a Centra voľného času Radosť. Rušia sa aj všetky prenájmy telocviční v školských zariadeniach. Riaditeľom škôl sa odporúča zrušiť všetky plánované výlety a exkurzie. Zakazujú sa návštevy v Centre sociálnych služieb v Sabinove. Obedy sa budú vydávať a rozvážať v normálnom režime, cudzí stravníci nebudú obedovať v jedálni centra sociálnych služieb, ale budú si obedy odnášať," povedal Repaský s tým, že opatrenia, ako je zvýšená dezinfekcia a podobne, sa týkajú aj budovy mestského úradu.



"Na mestskom úrade sa obmedzujú úradné hodiny s platnosťou od stredy počas pracovných dní od 10:00 do 11:30 a od 13:00 do 14:30. V priestoroch centra pre občanov a pracoviska matriky budú vytvorené kontaktné miesta jednotlivých oddelení mestského úradu, pracovisko podateľne, pokladne, matriky a evidencie obyvateľstva a budov. Ostatné priestory mestského úradu budú pre verejnosť neprístupné," skonštatoval primátor a doplnil, že občanom odporúčajú telefonickú, písomnú alebo elektronickú komunikáciu.



Obchodným reťazcom a maloobchodným predajniam tovaru na území mesta podľa jeho slov odporúčajú zvýšiť dezinfekciu nákupných vozíkov a košíkov.