Na sabinovskom kopci Šanec pribudol altánok pre turistov

Sabinov 4. januára (TASR) - Na kopci Šanec v Sabinove pribudol v uplynulých dňoch nový altánok. Ako informuje radnica na svojej webstránke, nachádza sa na trase, ktorou prechádzajú ľudia k rozhľadni.



"Namáhavá túra niekedy nevyhnutne potrebuje aj chvíľu oddychu, a na to iste dobre poslúži aj možnosť na chvíľku si posedieť a porozprávať sa s kamarátmi či občerstviť sa za stolom," uvádza radnica.



Investičná akcia bola realizovaná v rámci programu participatívneho rozpočtu a o jej realizácii rozhodla verejnosť hlasovaním. "Do budúcna tu je opäť priestor na ďalšie vylepšovanie a dopĺňanie nových prvkov v rámci iniciatívy participácie. Do úvahy prichádzajú doplnenie ohniska, zástena zo strany chodníka, doplnenie ďalšej lavičky, prípadne aj spevnenie povrchu vyložením kameňmi," dodala radnica.



Altánok zhotovila firma Fem-Stav a celkové náklady predstavujú takmer 2500 eur.