Na miestnom kopci Šanec otvorili novú vyhliadkovú vežu

Sabinov 14. septembra (TASR) – Vyhliadkovú vežu vysokú 11 metrov v pondelok slávnostne otvorili na miestnom kopci Šanec v Sabinove. Radnica na ňu získala 50.000 eur v roku 2018 v rámci výjazdového rokovania vlády SR v Sabinove s cieľom podpory cestovného ruchu a zvýšenia atraktivity prímestského lesoparku Švabľovka.



"Umiestnenie a maximálna výška rozhľadne boli obmedzené Dopravným úradom Bratislava, divíziou civilného letectva z dôvodu blízkeho letiska Ražňany. Sme radi, že po dlhej príprave a získavaní potrebných povolení sa výstavbu rozhľadne podarilo doviesť do úspešného konca. Veríme, že obyvateľom a návštevníkom mesta bude táto rozhľadňa dlho slúžiť a prinášať úžitok v podobe nádherných výhľadov na Šarišské podolie a okolité pohoria," uviedol pre TASR hovorca mesta Juraj Vrábel.



Vežu pre nepriaznivé klimatické podmienky stavali od apríla do konca augusta približne s päťtýždňovou pauzou.



V minulosti bola podľa primátora Sabinova Michala Repaského v danej lokalite inštalovaná krížová cesta, ktorá je často navštevovaná. V rámci miestnej akčnej skupiny má radnica podanú žiadosť na revitalizáciu lesoparku Švabľovka, kde ako povedal, chceli, aby to vyzeralo ako na Železnej studienke v Bratislave.