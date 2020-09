Sabinov očakáva pre koronakrízu výpadok príjmov viac ako 300.000 eur

Sabinov 6. septembra (TASR) – V súvislosti s koronakrízou mesto Sabinov očakáva výpadok príjmov vo výške 303.000 eur. Ako pre TASR uviedol primátor mesta Michal Repaský, chcú sa uchádzať o štátnu pomoc vo forme návratného finančného príspevku.



"Na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva sme pripravili materiál pre poslancov, keďže sa chceme uchádzať o pôžičku od štátu. Samozrejme, ide to do úverového zaťaženia, mesto je však v dobrej finančnej kondícii. Úverové zaťaženie je momentálne okolo 12,5 percenta. Trocha by sa to číslo zhoršilo, ale je prísľub, že po reforme verejnej správy by táto pôžička mohla byť v roku 2024 pretransformovaná do dotácie alebo grantu. Môže sa stať, že prvú splátku zaplatíme a zvyšné tri budú pretransformované," povedal Repaský.



Už pri druhej zmene rozpočtu mesta podľa jeho slov zredukovali kosenie, opravy a vlastné investičné akcie. "Šetrilo sa na správe mesta a v každej mestskej organizácii. Najviac utrpela kultúra a šport. To je práve to, čo chceme teraz ľuďom ponúknuť. Pripravujeme jesenný festival a šport sa rozbieha veľmi pekne, aj keď za sprísnených hygienických opatrení," vysvetlil primátor.



Na druhú vlnu pandémie nového koronavírusu sú podľa neho pripravení. "Máme dostatok dezinfekčných prostriedkov, rúšok, a takisto aj materské a základné školy sú pripravené,“ skonštatoval Repaský.



Náklady, ktoré si vyžiadali protiepidemické opatrenia, radnica aktuálne spočítava. "Približne 15.000 eur nás doteraz stála dezinfekcia, postreky a všetky potrebné veci len v mestskom úrade. Robili sa aj postreky zastávok a verejných plôch. Materské školy sme nemali v prevádzke, čiže sme riešili len jednu z piatich, ktorá bola v júni otvorená," dodal Repaský.