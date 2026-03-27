Počas rekonštrukcie kostola objavili nápis. Čo sa v ňom dozvedeli?
Autor TASR
Sabinov 27. marca (TASR) - Pri prebiehajúcej rekonštrukcii nemeckého kostola v Sabinove reštaurátori po zoškrabaní novodobých nápisov na vnútorných omietkach objavili pôvodný latinský nápis z prelomu 19. a 20. storočia. Ako uvádza radnica na svojej webstránke, tento nápis nie je len dekoráciou, ale je to svedectvo o prírodnej katastrofe, ktorá zasiahla mesto.
Latinský text dokumentuje ničivú povodeň, ktorá sa odohrala v dňoch 23. až 24. augusta 1813. „Podľa nápisu vtedy hladina rozvodnenej Torysy stúpla až po vyznačenú čiaru na stene kostola. Táto čiara nám dnes ukazuje, aká masívna musela byť povodeň, keď voda siahala tak vysoko aj vo vnútri stavby tak ďaleko od rieky Torysa,“ informuje mesto.
Podľa radnice bol nápis pravdepodobne obnovený pri rekonštrukcii kostola v roku 1898, aby sa na túto udalosť nikdy nezabudlo.
„Rekonštrukcia kostola nám tak okrem novej krásy prináša aj hlbšie pochopenie toho, čím si naši predkovia museli prejsť. Práce v interiéri naďalej pokračujú a my budeme sledovať, aké ďalšie tajomstvá nám steny tohto chrámu ešte odhalia,“ dodáva radnica.
