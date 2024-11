Sabinov realizuje zber textilu, v nastavenom systéme bude pokračovať

Sabinov 27. novembra (TASR) - Mesto Sabinov už realizuje zber textilu. Keďže metodické usmernenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR podľa radnice neurčuje žiadne detaily k povinnému zberu textilu, čo sa týka kapacít, dochádzkovej vzdialenosti a podobne, samospráva bude v zbere textilu aj od 1. januára pokračovať v nastavenom systéme. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Sabinova Zuzana Tökölyová.



Mesto má aktuálne podľa jej slov k dispozícii osem kusov zberných nádob na textil. Frekvencia výnosu je minimálne raz za šesť až osem týždňov. V prípade predčasného naplnenia zberných nádob sú vyprázdnené na základe výzvy mesta.



"Vzhľadom na to, že v meste už zber textilu prebieha, pokračujeme v zabehnutom systéme, obyvatelia už vedia, kde sa nádoby na zber textilu nachádzajú," povedala Tökölyová a doplnila, že súčasné náklady na zber textilu sa nepremietnu do zvýšenej sadzby za odpad.



MŽP bude počas budúceho roka nastavovať celý systém zberu textilného odpadu. Na začiatku augusta zverejnilo metodickú príručku pre jeho zber. Určuje v nej povinnosti pre obce od 1. januára 2025. Obce musia podľa príručky okrem iného uzavrieť zmluvy s osobou oprávnenou nakladať s textilným odpadom, napríklad zberovými spoločnosťami. Únia miest Slovenska aj Združenie miest a obcí Slovenska príručku kritizovali. Celá zodpovednosť za zber sa podľa nich prenesie na samosprávy, s čím nesúhlasia.