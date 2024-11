Sabinov sa chystá zmeniť parkovaciu politiku

Sabinov 23. novembra (TASR) - Mesto Sabinov ešte v polovici novembra zverejnilo návrh všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest, čo vyvolalo negatívne reakcie verejnosti. Samospráva tvrdí, že sa tak stalo vplyvom rôznych nepravdivých vyjadrení na sociálnych sieťach. Ľudia sa obávali, že od 1. marca 2025 bude radnica vyberať parkovné pri bytových domoch, mesto však ubezpečuje, že sa tak nestane.



"Samotný návrh síce rozdeľuje mesto do zón 1 až 9, ale reguláciu parkovania spoplatnením sa navrhuje iba pre zónu 1, teda centrum. V zónach 2 až 9 sa navrhuje od 1. marca iba pravidlo o zákaze parkovania nákladných vozidiel a dodávok nad päť metrov celkovej dĺžky na všetkých parkovacích miestach," uviedlo mesto. V centre pritom bude možné odstaviť vozidlo na vyznačených miestach na hodinu zadarmo.



Samospráva upozorňuje, že užívanie verejného priestoru bezodplatne v dnešnej dobe už nie je a ani nebude únosné vzhľadom na rastúci počet osobných automobilov a zvyšujúcu sa mobilitu obyvateľov. Problémy s parkovaním mesto eviduje dlhodobo nielen pri bytových domoch, ale v centre mesta, pri poliklinike, ale aj na uliciach s individuálnou bytovou výstavbou, kde odstavené vozidlá vytvárajú prekážky.



S reguláciou parkovania bude podľa radnice nevyhnutné začať v centre a postupne ju zavádzať do ďalších častí mesta, ale až vo chvíli, keď na to budú pripravené. V regulovaných zónach bude parkovať občan s trvalým pobytom v meste výhodnejšie ako obyvatelia iných miest a obcí či návštevníci. So žiadosťou o reguláciu sa na mesto obrátili samotní Sabinovčania predovšetkým z tých oblastí, ktoré sú denne zaťažované parkovaním vozidiel návštevníkov. Podobné problémy hlásia aj obyvatelia sídlisk. Návrh novej parkovacej politiky predpokladá zavedenie rezidentského parkovania v štyroch lokalitách - centrum a širšie centrum mesta, oblasť okolo polikliniky, severozápadnú a juhovýchodnú časť mesta. Prijatými opatreniami sa podľa radnice v budúcnosti zlepšia podmienky najmä pre obyvateľov sídlisk.



Nový parkovací systém bude postupne zavedený na území celého mesta, pričom v každej zóne budú platiť rovnaké pravidlá. Parkovné bude závisieť od toho, do ktorého tarifného pásma je parkovisko zaradené. V budúcnosti bude podľa radnice potrebné v tejto súvislosti dobudovať aj nové parkovacie miesta, respektíve upraviť dopravné značenie. "Cieľom regulácie nie je výber parkovného, ale vytvorenie podmienok na zabezpečenie zaparkovania minimálne jedného vozidla na byt na sídliskách," uzatvára mesto.