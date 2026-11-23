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Sabinov uvedie do prevádzky päť stojísk s polopodzemnými kontajnermi
Zavedenie moderných polopodzemných kontajnerov prináša podľa radnice estetickejšie, čistejšie a kapacitne výhodnejšie riešenie pre zber odpadu na sídliskách.
Autor TASR
Sabinov 23. novembra (TASR) - Mesto Sabinov uvedie v priebehu tohto týždňa do prevádzky päť nových stojísk s polopodzemnými kontajnermi na komunálny odpad. Určené budú pre obyvateľov vybraných bytových domov na Ulici 17. novembra, Ulici 9. mája, Námestí slobody a Jakubovanskej ulici. Samospráva po ukončení kolaudačného procesu pripravila rozdelenie jednotlivých stojísk podľa bytových domov a vchodov, aby zabezpečila efektívny zber odpadu a zabránila preplňovaniu kontajnerov. Radnica o tom informuje na svojej webstránke.
Zavedenie moderných polopodzemných kontajnerov prináša podľa radnice estetickejšie, čistejšie a kapacitne výhodnejšie riešenie pre zber odpadu na sídliskách. Aby systém fungoval efektívne a nedochádzalo k preplňovaniu jednotlivých nádob, mesto pripravilo presné rozdelenie piatich nových stojísk podľa konkrétnych bytových domov a vchodov. Zverejnené je na jeho webovej stránke.
„Mesto prosí obyvateľov dotknutých bytových domov, aby po spustení prevádzky ukladali komunálny odpad výhradne do stojiska priradeného k ich vchodu. Prispejú tak k udržaniu poriadku v okolí svojich domovov a plynulému vývozu odpadu,“ dodáva samospráva.
Zavedenie moderných polopodzemných kontajnerov prináša podľa radnice estetickejšie, čistejšie a kapacitne výhodnejšie riešenie pre zber odpadu na sídliskách. Aby systém fungoval efektívne a nedochádzalo k preplňovaniu jednotlivých nádob, mesto pripravilo presné rozdelenie piatich nových stojísk podľa konkrétnych bytových domov a vchodov. Zverejnené je na jeho webovej stránke.
„Mesto prosí obyvateľov dotknutých bytových domov, aby po spustení prevádzky ukladali komunálny odpad výhradne do stojiska priradeného k ich vchodu. Prispejú tak k udržaniu poriadku v okolí svojich domovov a plynulému vývozu odpadu,“ dodáva samospráva.