V Sabinove je niekoľko miest pripomínajúcich Jozefa Kronera

Sabinov 20. marca (TASR) - V Sabinove je niekoľko miest, ktoré priamo odkazujú na pôsobenie divadelného a filmového herca, scenáristu a spisovateľa Jozefa Kronera. Pri príležitosti 100 rokov od jeho narodenia to v stredu pre TASR uviedol historik Juraj Vrábel z Mestského úradu v Sabinove.



Miesta, ktoré pripomínajú tohto umelca, súvisia s nakrúcaním filmu Obchod na korze v roku 1964 v Sabinove. "Pri vstupe do mesta zo severnej strany návštevníkov privíta socha Oscara z dielne Juraja Andraščíka. Ďalej si môžu návštevníci pozrieť interaktívny filmový chodník, ktorý ich vďaka QR kódom a ich mobilnému telefónu zavedie priamo do deja filmu," uviedol Vrábel, ktorý je spolu s Tomášom Miščíkom autorom chodníka.



"V meste sa nachádza aj filmové múzeum, v ktorom sú artefakty z nakrúcania, ale aj fotografie z filmu. Na Námestí slobody sa nachádza symbolický obchodík s bronzovou sochou Jozefa Kronera. Jej autorom je Juraj Karniš. Obchodík je presnou kópiou filmového obchodu s galantériou," priblížil Vrábel a doplnil, že autormi myšlienky na znovuoživenie obchodu do presnej filmovej podoby sú Štefan Lompart a Juraj Karniš.



Kroner sa narodil 20. marca 1924 v Staškove na Kysuciach. Vyučil sa v Považských strojárňach a hral v ochotníckom divadle v Považskej Bystrici. Vynikol najmä v Gorkého dráme Vassa Železnovová a v Gogoľovej Ženbe. Táto rola mu v roku 1948 vyniesla pozvanie do hereckého súboru Slovenského komorného divadla v Martine. V rokoch 1956 až 1984 bol členom Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave. Ako jeden z mála slovenských hercov si zahral vo filme Obchod na korze (1965), ktorý získal Oscara. Išlo o tragický príbeh pripomínajúci deportácie Židov zo Slovenska a arizáciu ich majetku. Kroner bol laureátom mnohých slovenských i zahraničných ocenení. Zomrel 12. marca 1998 v Bratislave vo veku 73 rokov.