VIDEO: V Sabinove slávnostne otvorili zrekonštruovaný zimný štadión

Sabinov 27. februára (TASR) - Zrekonštruovaný zimný štadión otvorili v utorok v Sabinove. Išlo o modernizáciu strojovne a výstavbu novej betónovej chladiacej dosky pod ľadovou plochou. Celkové náklady predstavujú sumu 933.600 eur s DPH. Z toho dotácia, ktorú mesto získalo z Fondu na podporu športu, predstavuje 560.160 eur. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť Primachlad.



"V Sabinove sa vždy hral výborný hokej. Vytvorila sa tu skvelá partia hokejistov, funkcionárov, trénerov. V histórii vidím dva významné medzníky. Rok 1993, keď bola ľadová plocha uvedená do života, a rok 2014, keď došlo k jej prekrytiu. Je rok 2024 a my ponúkame tretí významný medzník, a to uvedenie do života tejto umelej ľadovej plochy po rekonštrukcii. Verím, že hokejisti budú kráčať v šľapajach našich predchodcov a takých osobností, akými sú Vladimír Mihálik, Dalibor Bortňák a Marek Zagrapan," povedal počas otvorenia štadióna primátor Sabinova Michal Repaský a doplnil, že chcú pokračovať druhou etapou, vybudovaním zázemia, a treťou, ktorá sa bude týkať chladiacej techniky.







Práce obsahovali odstránenie starých chladiacich jednotiek, potrubí, čerpadiel, rozvodov elektroinštalácie a ďalšej techniky. V strojovni došlo k výstavbe novej priemyselnej betónovej podlahy, zhotoveniu nových omietok a následne k montáži kompletne novej technológie a strojného vybavenia. V priestoroch ľadovej plochy došlo k výstavbe novej viacvrstvovej technologickej betónovej dosky chladenia vrátane nových rozvodov chladenia, tepelnej izolácie a rozvodov temperovania podložia.



V rámci rekonštrukcie boli takisto inštalované nové elektrické a kontrolné systémy, ktoré umožnia aj vzdialené riadenie a monitorovanie nového chladiaceho systému.



Z environmentálneho a bezpečnostného hľadiska došlo podľa radnice k výraznému zníženiu náplne chladiva, čpavku, z pôvodných šiestich ton na súčasných jeden a pol tony. Meranie a regulácia strojovne sú plne automatizované s možnosťou vzdialeného prístupu pre možnosť kontroly a riadenia.



Zimný štadión je v prevádzke od 16. februára a termíny verejného korčuľovania sú zverejnené na webstránke www.sportovyareal.sabinov.sk.