Sabinov vybuduje a zrekonštruuje viaceré cesty a chodníky
Schválený materiál, ktorý obsahuje zoznam jednotlivých úsekov ciest a chodníkov, ako aj predpokladané náklady a rozsah prác, je zverejnený na webstránke mesta.
Sabinov 25. novembra (TASR) - Mesto Sabinov zrekonštruuje viaceré cesty chodníky a chodníky. Financované budú z účelového úveru v maximálnej výške troch miliónov eur. Radnica o tom informuje na svojej webstránke.
Ako uvádza, schválené investície vychádzajú z odborného materiálu, ktorý v októbri schválili mestskí poslanci. „Materiál mapuje technický stav komunikácií a určuje najkritickejšie úseky, ktoré je potrebné riešiť čo najskôr, aby sa predišlo ich ďalšej degradácii a následne výrazne drahším opravám,“ približuje radnica.
Zoznam jednotlivých úsekov vznikol podľa mesta postupným procesom, konkrétne odborným posúdením komunikácií oddelením výstavby, výjazdovým rokovaním komisie pre investície a rozvoj mesta, doplnením odhadovaných nákladov a ďalších investičných akcií a viacnásobným prerokovaním v komisii počas roka 2025. Komisia podľa radnice prijala návrh financovania opráv z externých úverových zdrojov a odporučila realizovať najnaliehavejšie úseky vrátane pripojených investičných akcií súvisiacich s plánovaným rozvojom mesta.
Schválený materiál, ktorý obsahuje zoznam jednotlivých úsekov ciest a chodníkov, ako aj predpokladané náklady a rozsah prác, je zverejnený na webstránke mesta. Mnohé z prác zahŕňajú odfrézovanie pôvodného asfaltu, výmenu obrubníkov, kompletnú obnovu podložia chodníkov, novú zámkovú dlažbu, nové asfaltové vrstvy, rozšírenie parkovacích kapacít či zjednosmernenie úsekov.
Niektoré projekty majú podľa radnice zásadný význam pre parkovanie, napríklad výstavba parkoviska na Puškinovej so 43 miestami či rozsiahle úpravy na Ulici 17. novembra, kde pribudne 83 nových parkovacích miest.
