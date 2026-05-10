Sabinov: Začína sa II. etapa obnovy vykurovacích rozvodov
Modernizácia teplovodov prinesie podľa radnice viacero výhod, ako stabilnejšie dodávky tepla, zníženie poruchovosti, vyššiu energetickú efektívnosť a v konečnom dôsledku aj úspory na prevádzke.
Autor TASR
Sabinov 10. mája (TASR) - Mesto Sabinov upozorňuje obyvateľov, že sa začína druhá etapa rekonštrukcie vykurovacích rozvodov. Samospráva na webovej stránke informovala, že stavebné práce budú prebiehať priamo na parkovisku na Puškinovej ulici.
„Vzhľadom na rozsah výkopových prác dôjde k dočasnému obmedzeniu parkovacích kapacít v tejto zóne. Aby sme obyvateľom dotknutých bytových domov, ulica Puškinova číslo 19 až 22, uľahčili situáciu, zriadili sme dočasnú odstavnú plochu zo štrkodrvy, ktorá sa nachádza za týmito bytovými domami,“ uviedlo mesto. Pre vytvorenie tejto plochy museli dočasne demontovať hracie prvky detského ihriska. Radnica však ubezpečuje rodičov aj deti, že po ukončení stavebných prác budú všetky prvky ihriska osadené späť na svoje miesto.
„V záujme plynulého priebehu prác a prístupu k dočasnému parkovaniu žiadame občanov, aby neparkovali na Puškinovej ulici v úseku medzi bytovým domom číslo 19 a objektom Saleziánov na Puškinovej ulici číslo 23,“ vyzýva mesto. Apeluje tiež na vodičov, aby neblokovali príjazdovú cestu k dočasnej odstavnej ploche.
Samospráva dodáva, že ide o dôležitú investičnú akciu, pričom cieľom projektu „Rekonštrukcia sekundárnych vykurovacích rozvodov tepla na okruhu kotolne Centrum II“ je zabezpečiť spoľahlivejšie a efektívnejšie vykurovanie pre desiatky domácností v meste. Práce potrvajú približne do septembra. Projekt bol podporený z prostriedkov Modernizačného fondu vo výške takmer 4,3 milióna eur. Modernizácia teplovodov prinesie podľa radnice viacero výhod, ako stabilnejšie dodávky tepla, zníženie poruchovosti, vyššiu energetickú efektívnosť a v konečnom dôsledku aj úspory na prevádzke.
