Sabinov zavádza efektívnejší a prehľadnejší zber odpadu
Zásadnou novinkou je zavedenie elektronickej evidencie odpadu.
Autor TASR
Sabinov 11. marca (TASR) - Mesto Sabinov zavádza moderný systém zberu odpadu, ktorý bude efektívnejší a prehľadnejší. Ako informuje na svojej webstránke, zásadnou novinkou je zavedenie elektronickej evidencie odpadu. Každá zberná nádoba v meste bude vybavená špeciálnym čipom (RFID identifikátorom).
Ako uvádza, v praxi to bude fungovať automaticky. Pri každom výsype systém zaznamená presný čas, údaje o nádobe a GPS súradnice miesta výsypu. „Tieto dáta umožnia mestu presne sledovať frekvenciu vývozov pri jednotlivých domácnostiach. Cieľom je zabezpečiť spravodlivé fakturovanie na základe skutočných výkonov a získať dáta, vďaka ktorým bude môcť mesto systém neustále zefektívňovať,“ vysvetľuje radnica.
Pred samotným spustením systému dôjde k plošnej distribúcii a výmene nádob. „Rodinné domy obdržia čierne nádoby na zmesový odpad, hnedé nádoby na BIO odpad a zelené nádoby na sklo. Právnické osoby budú vybavené novými čiernymi nádobami na zmesový odpad. Čo sa týka bytových domov, prebehne výmena starých 1100-litrových kontajnerov za nové. Po dodaní nádob prebehne ich označenie čipmi a tzv. pasportizácia. Ide o priradenie konkrétnej očipovanej nádoby k danému užívateľovi a adrese,“ uvádza radnica.
Pracovníci zberovej spoločnosti priradia nádobu k adrese a zaznamenajú jej GPS polohu. Prevzatie nádoby a správnosť údajov potvrdia obyvatelia svojím podpisom na preberacom protokole. O presnom termíne, kedy budú pracovníci na konkrétnej adrese realizovať pasportizáciu, bude mesto obyvateľov vopred informovať, aby mohli nádoby sprístupniť.
„Celý proces výmeny a čipovania nádob je naplánovaný na obdobie apríl - august 2026. Po dokončení označenia všetkých nádob v meste začne zber odpadu prebiehať podľa nového harmonogramu, ktorý vzišiel z požiadaviek verejnej súťaže,“ dodáva radnica.
