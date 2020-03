Žiakom zo znevýhodneného prostredia pomáhajú komunitné centrá

Sabinov 30. marca (TASR) - Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov pre zatvorenie v súvislosti s výskytom nového koronavírusu vyučujú žiakov on-line formou. Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia sú nápomocné komunitné centrá zo Sabinova a z obce Ražňany.



"Plynule prebieha zadávanie domácich úloh, krátkodobých testov na opakovanie učiva vrátane vyhodnocovania a hodnotenia. V prípade potreby sú vedenia základných škôl a pedagogickí zamestnanci k dispozícii v pracovných dňoch prostredníctvom portálu EduPage alebo e-mailovej komunikácie," uviedla vedúca oddelenia školstva a spoločného školského úradu sabinovskej radnice Vlasta Znancová.



Výklad učiva, metodický materiál, pracovné listy alebo krátke testy si môžu žiaci podľa jej slov prezrieť a vyplniť na rôznych webových portáloch, ako napríklad Fenomény sveta, Bez kriedy, Zborovňa, Eduworld a podobne.



"Veľkú pomoc pri práci so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia poskytujú komunitné centrá zo Sabinova a z Ražnian. Ich pracovníci roznášajú žiakom na týždeň úlohy zadané vyučujúcimi a zabezpečujú tiež spätnú väzbu. Všetci pedagogickí zamestnanci sú pravidelne monitorovaní vedením školy. Svoju činnosť vykazujú v týždenných výkazoch," povedala Znancová.



V súvislosti s opatreniami na zabránenie šíreniu nového koronavírusu bol zmenený tiež termín zápisu detí do prvého ročníka. Uskutoční sa 20. až 21. apríla 2020 v čase od 13.30 h do 16.30 h v Základnej škole (ZŠ) na Ulici Komenského a v ZŠ na Ulici 17. novembra.



"Zápis bude bez prítomnosti detí. Rodičia sú povinní vstupovať do škôl s rúškom na tvári. Je potrebné doniesť vlastný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Zápis bude možné realizovať aj elektronicky. Bližšie informácie budú uvedené na webstránkach ZŠ," vysvetlila Znancová.



Ako ďalej povedala, materské školy (MŠ) sú v súvislosti so zamedzením šíreniu nového koronavírusu až do odvolania zatvorené.



Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021 bude od 30. apríla do 31. mája. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ sa podľa Znancovej neplatí, ak má dieťa z dôvodu choroby viac ako 30 dní prerušenú dochádzku. Rovnako ak dieťa nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bolo prerušenie prevádzky MŠ zapríčinené zriaďovateľom či inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku.



"V ostatných školách a školských zariadeniach bude príspevok vyúčtovaný rodičom po ukončení školského roka," dodala Znancová.