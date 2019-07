Sabinov zmenil režim parkovania v centre

Podľa radnice k tomuto kroku pristúpili z dôvodu, že v pracovných dňoch mali vodiči problém nájsť voľné parkovacie miesto, keďže tam často parkovali i zamestnanci jednotlivých prevádzok.

Sabinov 8. júla (TASR) – V Sabinove platí od začiatku júla zmenený režim parkovania na Námestí slobody. Podľa radnice k tomuto kroku pristúpili z dôvodu, že v pracovných dňoch mali vodiči problém nájsť voľné parkovacie miesto, keďže tam často parkovali i zamestnanci jednotlivých prevádzok.



"Celodenným parkovaním boli blokované parkovacie miesta pre tých, ktorí potrebovali na úradoch niečo krátkodobo vybaviť, nakúpiť, alebo mestom iba prechádzali a radi by sa zastavili a poprechádzali historickým centrom. Mesto nechcelo pristúpiť k spoplatneniu parkovania na námestí, čím by sa síce vyriešil problém s dlhodobo parkujúcimi vozidlami, no zároveň by sa aj zvýšili poplatky bežným občanom a zvýšil by sa odsun spotrebiteľov k obchodným reťazcom," uviedol referent oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia Mestského úradu v Sabinove Marek Greš.



Po zvážení viacerých možností sa ako najvhodnejšie riešenie podľa jeho slov ukázala regulácia parkovania obmedzením doby parkovania na jednu hodinu v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 18.00 h.



"To znamená, že v pracovný deň v uvedenom čase je možné na námestí bezplatne parkovať, ale maximálne iba jednu hodinu. Po hodine musí byť vozidlo preparkované. Kto vie, že sa na námestí zdrží dve, tri hodiny, prípadne aj celý deň, musí si hľadať parkovacie miesto na parkoviskách mimo centra mesta, ktorých je dostatok a sú stále bezplatné. Mimo uvedeného času alebo počas víkendov a dní pracovného pokoja je dĺžka parkovania na námestí neobmedzená. Tieto zmeny boli odsúhlasené Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove," vysvetlil Greš s tým, že kontrolu dodržiavania doby parkovania bude vykonávať mestská polícia.



"Obmedzenie času parkovania vedie k zvýšeniu obrátkovosti parkovania, čo v konečnom dôsledku zvýši počet ľudí v centre mesta počas dňa," dodal Greš.