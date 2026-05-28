Sabinovská poliklinika má nové vozidlo dopravnej zdravotnej služby
Autor TASR
Sabinov 28. mája (TASR) - Poliklinika Sabinov má nové sanitné vozidlo dopravnej zdravotnej služby. Slávnostne ho vo štvrtok poliklinike odovzdal do užívania minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD). TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Sabinov Zuzana Tökölyová.
Cenu nového vozidla vysúťažilo mesto Sabinov. Obstaranie nového vozidla v celkovej hodnote takmer 81.000 eur financovali zo združených prostriedkov. Dotácia z Úradu vlády SR, pridelená v rámci výjazdového rokovania vlády, predstavovala 20.000 eur. Zvyšných takmer 61.000 uhradila Poliklinika Sabinov z vlastných zdrojov.
Nová sanitka bude podľa Tökölyovej slúžiť ako vozidlo dopravnej zdravotnej služby pre celý okres Sabinov. Zaradí sa do flotily ďalších šiestich sanitiek a posilní zdravotnú starostlivosť pre viac ako 62.000 obyvateľov okresu.
