Sabinovskí policajti dohliadajú na poriadok i v Šarišských Michaľanoch
Autor TASR
Sabinov/Šarišské Michaľany 21. januára (TASR) - Mesto Sabinov a obec Šarišské Michaľany oficiálne spustili spoluprácu, v rámci ktorej hliadky sabinovskej mestskej polície dohliadajú na poriadok aj v susednej obci. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza radnica, vedenie obce Šarišské Michaľany oslovilo mesto Sabinov s oficiálnou žiadosťou o pomoc pri zabezpečovaní verejného poriadku. „Keďže sú obe samosprávy susedmi a mnohé problémy, ako je bezpečnosť v doprave či migrácia osôb, sú vzájomne prepojené, mesto sa rozhodlo tejto žiadosti vyhovieť. Pre obec, ktorá nedisponuje vlastnou obecnou políciou, je využitie kapacít silnejšieho partnera efektívnym riešením,“ približuje radnica.
Prítomnosť uniformovaných hliadok v uliciach má predovšetkým preventívny účinok a zvyšuje pocit bezpečia obyvateľov. Mestskí policajti sa v Šarišských Michaľanoch zameriavajú na oblasti, ktoré ľudí trápia najviac, a to verejný poriadok, bezpečnosť detí a mládeže, doprava a parkovanie.
Hliadkovanie je podľa radnice presne naplánované tak, aby sa policajti objavovali v Šarišských Michaľanoch počas dňa aj noci, najmä v kritických časoch a lokalitách, ako sú nákupné stredisko, železničná stanica či okolie pošty.
„Chcem všetkých Sabinovčanov ubezpečiť, že bezpečnosť v našom meste zostáva absolútnou prioritou,“ uvádza primátor mesta Sabinov Michal Repaský s tým, že služba u susedov je nastavená tak, aby nezasahovala do kľúčových hliadok priamo v Sabinove.
Prvé dni skúšobnej prevádzky podľa mesta potvrdili opodstatnenosť tohto kroku. Policajti už riešili niekoľko prípadov rušenia nočného pokoja aj priestupky v doprave. Oficiálna zmluva o spolupráci je uzatvorená na obdobie jedného roka s účinnosťou od 1. januára 2026.
