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Sabinovský jarmok ponúkne tradície, hudbu aj novinky v programe
Jarmok symbolicky o 17.00 h otvoria primátor mesta Michal Repaský a jeho pomyselný náhradník Piper Jančo priamo z balkóna mestskej radnice.
Autor TASR
Sabinov 11. júna (TASR) - V Sabinove sa vo štvrtok začína 52. ročník Sabinovského jarmoku, ktorý potrvá do soboty 13. júna. Trojdňové podujatie ponúkne remeslá, tradície, folklór, hudobné vystúpenia i viaceré novinky v programe. Jarmokom zároveň vyvrcholia Dni Sabinova 2026, ktoré sa v meste konajú od soboty 6. júna. V súvislosti s podujatím budú v centre mesta platiť dopravné obmedzenia. TASR o tom informovala referentka komunikácie Mestského úradu v Sabinove Zuzana Tökölyová.
Jarmok symbolicky o 17.00 h otvoria primátor mesta Michal Repaský a jeho pomyselný náhradník Piper Jančo priamo z balkóna mestskej radnice. „Atmosféru otvorenia umocní úderná bubnová šou zoskupenia Batida, ktorá vnesie do centra mesta neuveriteľnú energiu. Absolútnym hitom a inováciou bude mobilný DJ Onndys. Od 18.00 h bude prechádzať so svojou šou priamo medzi návštevníkmi. Okrem týchto noviniek sa Sabinov premení na centrum remesiel, tradícií a skvelej hudby, kde vystúpia mená ako Heľenine oči, Alan Murin či skupina Sám Sebou,“ priblížila Tökölyová.
V piatok (12. 6.) je na programe folklórny festival s názvom „Na jurmaku v Sobinove“, hudobno-tanečné vystúpenie žiakov a učiteľov základnej umeleckej školy, vystúpenie Detského folklórneho súboru Sabiník, Folklórneho súboru Sabinovčan a FS Sabinovčan - Vytrvalci. Večer sa predstavia Čarovné ostrohy, tanečná umelecká skupina, ktorá reprezentuje slovenský netradičný folklór, a program uzavrie kapela Heľenine oči.
V sobotu sa predstavia žiaci materských škôl zo Sabinova, detskí zabávači Lolo a Piškót, Mic Head & Šrámky života a Real Street. Večer sa predstaví kapela Zoči Voči, spevák Alan Murin a kapela Sám Sebou.
Radnica zároveň upozorňuje v súvislosti s jarmokom na dopravné obmedzenia. Cesta I/68 v centre mesta je od stredy (10. 6.) do nedele (14. 6.) do 15.00 h úplne uzavretá. Obchádzkové trasy sú zverejnené na webstránke mesta.
Jarmok symbolicky o 17.00 h otvoria primátor mesta Michal Repaský a jeho pomyselný náhradník Piper Jančo priamo z balkóna mestskej radnice. „Atmosféru otvorenia umocní úderná bubnová šou zoskupenia Batida, ktorá vnesie do centra mesta neuveriteľnú energiu. Absolútnym hitom a inováciou bude mobilný DJ Onndys. Od 18.00 h bude prechádzať so svojou šou priamo medzi návštevníkmi. Okrem týchto noviniek sa Sabinov premení na centrum remesiel, tradícií a skvelej hudby, kde vystúpia mená ako Heľenine oči, Alan Murin či skupina Sám Sebou,“ priblížila Tökölyová.
V piatok (12. 6.) je na programe folklórny festival s názvom „Na jurmaku v Sobinove“, hudobno-tanečné vystúpenie žiakov a učiteľov základnej umeleckej školy, vystúpenie Detského folklórneho súboru Sabiník, Folklórneho súboru Sabinovčan a FS Sabinovčan - Vytrvalci. Večer sa predstavia Čarovné ostrohy, tanečná umelecká skupina, ktorá reprezentuje slovenský netradičný folklór, a program uzavrie kapela Heľenine oči.
V sobotu sa predstavia žiaci materských škôl zo Sabinova, detskí zabávači Lolo a Piškót, Mic Head & Šrámky života a Real Street. Večer sa predstaví kapela Zoči Voči, spevák Alan Murin a kapela Sám Sebou.
Radnica zároveň upozorňuje v súvislosti s jarmokom na dopravné obmedzenia. Cesta I/68 v centre mesta je od stredy (10. 6.) do nedele (14. 6.) do 15.00 h úplne uzavretá. Obchádzkové trasy sú zverejnené na webstránke mesta.