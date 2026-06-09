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Sabinovský jarmok si vyžiada dopravné obmedzenia
Jarmok symbolicky otvoria primátor mesta Michal Repaský a jeho pomyselný náhradník Piper Jančo priamo z balkóna mestskej radnice.
Autor TASR
Sabinov 9. júna (TASR) - V poradí 52. ročníkom Sabinovského jarmoku, ktorý sa uskutoční od štvrtka (11. 6.) do soboty (13. 6.), vyvrcholia Dni Sabinova 2026. Tie sa v meste konajú od soboty (6. 6.). V súvislosti s jarmokom budú v meste platiť dopravné obmedzenia. TASR o tom informovala referentka komunikácie Mestského úradu (MsÚ) v Sabinove Zuzana Tökölyová.
Jarmok symbolicky otvoria primátor mesta Michal Repaský a jeho pomyselný náhradník Piper Jančo priamo z balkóna mestskej radnice.
„Atmosféru otvorenia umocní úderná bubnová šou zoskupenia Batida, ktorá vnesie do centra mesta neuveriteľnú energiu. Absolútnym hitom a inováciou bude mobilný DJ Onndys. Od 18.00 h bude prechádzať so svojou šou priamo medzi návštevníkmi. Okrem týchto noviniek sa Sabinov premení na centrum remesiel, tradícií a skvelej hudby, kde vystúpia mená, ako Heľenine oči, Alan Murin či skupina Sám Sebou,“ priblížila Tökölyová.
V piatok (12. 6.) je na programe folklórny festival s názvom Na jurmaku v Sobinove, hudobno-tanečné vystúpenie žiakov a učiteľov základnej umeleckej školy, vystúpenie Detského folklórneho súboru Sabiník, Folklórneho súboru Sabinovčan a FS Sabinovčan - Vytrvalci. Večer sa predstavia Čarovné ostrohy, tanečná umelecká skupina, ktorá reprezentuje slovenský netradičný folklór, a program uzavrie kapela Heľenine oči.
V sobotu sa predstavia žiaci materských škôl zo Sabinova, detskí zabávači Lolo a Piškót, Mic Head & Šrámky života a Real Street. Večer sa predstaví kapela Zoči Voči, spevák Alan Murin a kapela Sám Sebou.
Radnica zároveň upozorňuje v súvislosti s jarmokom na dopravné obmedzenia. Cesta I/68 v centre mesta bude od stredy (10. 6.) od 9.00 h do nedele (14. 6.) do 15.00 h úplne uzavretá. Obchádzkové trasy sú zverejnené na webstránke mesta.
Platí prísny zákaz pozdĺžneho parkovania v rámci obchádzkových koridorov na uliciach 17. novembra a Jakubovanská. Toto opatrenie je nevyhnutné pre vytvorenie priestoru pre bezkolízny prejazd záchranných zložiek. „Zároveň je zakázané parkovať na ceste I/68 v úseku od reštaurácie Torysa po križovatku s Ulicou kpt. Nálepku (autobusová stanica),“ informuje radnica s tým, že počas celej doby uzávery budú zriadené náhradné autobusové zastávky namiesto zastávok pri Slovenskej sporiteľni.
Vodiči budú mať možnosť parkovať na trávnatej ploche pri tenisových kurtoch, ploche za futbalovou tribúnou a parkovisku pri zimnom štadióne.
Jarmok symbolicky otvoria primátor mesta Michal Repaský a jeho pomyselný náhradník Piper Jančo priamo z balkóna mestskej radnice.
„Atmosféru otvorenia umocní úderná bubnová šou zoskupenia Batida, ktorá vnesie do centra mesta neuveriteľnú energiu. Absolútnym hitom a inováciou bude mobilný DJ Onndys. Od 18.00 h bude prechádzať so svojou šou priamo medzi návštevníkmi. Okrem týchto noviniek sa Sabinov premení na centrum remesiel, tradícií a skvelej hudby, kde vystúpia mená, ako Heľenine oči, Alan Murin či skupina Sám Sebou,“ priblížila Tökölyová.
V piatok (12. 6.) je na programe folklórny festival s názvom Na jurmaku v Sobinove, hudobno-tanečné vystúpenie žiakov a učiteľov základnej umeleckej školy, vystúpenie Detského folklórneho súboru Sabiník, Folklórneho súboru Sabinovčan a FS Sabinovčan - Vytrvalci. Večer sa predstavia Čarovné ostrohy, tanečná umelecká skupina, ktorá reprezentuje slovenský netradičný folklór, a program uzavrie kapela Heľenine oči.
V sobotu sa predstavia žiaci materských škôl zo Sabinova, detskí zabávači Lolo a Piškót, Mic Head & Šrámky života a Real Street. Večer sa predstaví kapela Zoči Voči, spevák Alan Murin a kapela Sám Sebou.
Radnica zároveň upozorňuje v súvislosti s jarmokom na dopravné obmedzenia. Cesta I/68 v centre mesta bude od stredy (10. 6.) od 9.00 h do nedele (14. 6.) do 15.00 h úplne uzavretá. Obchádzkové trasy sú zverejnené na webstránke mesta.
Platí prísny zákaz pozdĺžneho parkovania v rámci obchádzkových koridorov na uliciach 17. novembra a Jakubovanská. Toto opatrenie je nevyhnutné pre vytvorenie priestoru pre bezkolízny prejazd záchranných zložiek. „Zároveň je zakázané parkovať na ceste I/68 v úseku od reštaurácie Torysa po križovatku s Ulicou kpt. Nálepku (autobusová stanica),“ informuje radnica s tým, že počas celej doby uzávery budú zriadené náhradné autobusové zastávky namiesto zastávok pri Slovenskej sporiteľni.
Vodiči budú mať možnosť parkovať na trávnatej ploche pri tenisových kurtoch, ploche za futbalovou tribúnou a parkovisku pri zimnom štadióne.