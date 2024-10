Šachta Althandel má byť kultúrna pamiatka, Pamiatkový úrad má námietky

Nová Baňa 2. októbra (TASR) - Areál zaniknutej šachty Althandel v Novej Bani vyhlásil Pamiatkový úrad (PÚ) SR za národnú kultúrnu pamiatku (NKP). Rozhodnutie však nie je právoplatné, pretože viacerí účastníci konania podali v zákonom stanovenej lehote voči rozhodnutiu odvolanie. Pre TASR to potvrdila Naďa Kirinovičová z odboru evidencie pamiatkového fondu PÚ SR.



V areáli Althandel sa nachádza šachta, archeologické nálezisko zaniknutej strojovne a štôlňa Tag. Ako sa uvádza v oznámení o vydaní rozhodnutia, ktoré zverejnilo mesto Nová Baňa, banské dielo Althandel bolo najdlhšie využívanou ťažnou a čerpacou šachtou v novobanskom katastri. Zaniknutá šachta je podľa PÚ SR dokladom novobanského baníctva, internacionálneho vplyvu a transferu nových technológií.



Areál má podľa pamiatkarov veľký vedecký potenciál aj do budúcnosti pre ďalšie generácie výskumníkov. Archeologickým výskumom tu boli odkryté zachované murované základy pôvodnej strojovne prvého atmosférického parného stroja mimo Veľkej Británie. Stroj, ktorý postavil anglický konštruktér Isaac Potter, mal slúžiť na odčerpávanie vody zo zavodnených štôlní.



Po ukončení ťažby boli objekty zlikvidované a v druhej polovici 20. storočia na tomto mieste postavili rodinný dom so sadom. Areál pred niekoľkými rokmi kúpilo mesto Nová Baňa, ktoré sa v spolupráci s tunajšími občianskymi združeniami snaží túto pamiatku zachrániť a sprístupniť verejnosti.



Svoje námietky v odvolaní voči rozhodnutiu PÚ SR vyjadrilo napríklad mesto Nová Baňa, ale aj vlastníci nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na parcele, ktorá má byť súčasťou NKP. V súčasnosti navyše podľa Kirinovičovej plynie ešte lehota na podanie odvolania jedného z účastníkov konania.



Ako ďalej vysvetlila, odvolacie konanie je v kompetencii prvostupňového orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, teda PÚ SR. "Ak prvostupňový správny orgán nerozhodne o odvolaniach sám, vec postúpi nadriadenému odvolaciemu orgánu, ktorým je v tomto prípade Ministerstvo kultúry SR. O postúpení odvolaní na odvolací orgán budú účastníci konania upovedomení," podotkla.



Ministerstvo začne samostatný proces posudzovania - odvolacie konanie, ktoré ukončí vydaním rozhodnutia o odvolaní. To môže napadnuté prvostupňové rozhodnutie potvrdiť, zmeniť, zamietnuť alebo vrátiť prvostupňovému správnemu konaniu na opätovné rozhodnutie vo veci. Voči rozhodnutiu ministerstva nie je podľa Kirinovičovej možné odvolať sa, je možné ho preskúmať súdom.