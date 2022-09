Šachtág v Prievidzi pripomenul banícke tradície

Prievidza 10. septembra (TASR) - Šachtág na Baníckom jarmoku v Prievidzi v sobotu pripomenul banícke tradície spred 250 rokov. Jeho súčasťou bolo pitie piva podľa Pivného zákona či skok cez ošliador, čo je koža, ktorú ako jedinú kedysi nosili na sebe baníci v podzemí.



"Banícky šachtág je tradícia, ktorá vznikla v baníckej akadémii v Banskej Štiavnici ešte za doby Márie Terézie v roku 1720. Tieto tradície sa zaužívali pri prijímaní baníkov do baníckeho stavu," spomenul predseda Hornonitrianskeho baníckeho spolku Vladimír Tulis.



Baníci sa podľa neho riadia podľa baníckeho zákona, ktorý obsahuje 29 paragrafov, teda toľko, koľko je gombíkov na baníckej uniforme.



Región hornej Nitry prechádza transformáciou a útlmom ťažby hnedého uhlia. "Nám, ako baníkom, ktorí odpracovali v bani celý život, je to veľmi ľúto, že sa ťažba končí. V roku 2017 skončila najmladšia baňa Cigeľ, v minulom roku najstaršia v Handlovej a vyzerá to tak, že do konca roka, najneskôr budúci rok, sa skončí aj ťažba v Novákoch," priblížil Tulis.



Neznamená to však podľa neho, že história sa končí, históriu chcú spolky zachovať aj pre ďalšie generácie, pretože je to kus života banskej činnosti.