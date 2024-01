SACKA: Zmeny zavádzané Bratislavou môžu negatívne ovplyvniť turizmus

Bratislava 23. januára (TASR) - Dopravné a aj iné zmeny zavedené mestom Bratislava najmä bez predošlej diskusie môžu negatívne vplývať na cestovný ruch v hlavnom meste. Upozorňuje na to Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) spolu s Bratislavskou hotelovou asociáciou (BHA). V prípade akýchkoľvek zmien v budúcnosti plánovaných zo strany magistrátu preto volajú po odbornej a včasnej debate.



"Následkom zmien, úprav a opatrení v doprave v Bratislave nastali pre cestovné kancelárie mnohé komplikácie. Úpravy zásadne zasiahli do ich činností," skonštatoval prezident SACKA Roman Berkes. Ak má podľa neho magistrát záujem o rozvoj cestovného ruchu, je dôležitá spolupráca a konzultovanie krokov na zvýšenie počtu zahraničných návštevníkov, nie realizovať zásadné úpravy na miestach, ktoré sú pre cestovný ruch potrebné.



"Dopravné a iné zmeny môžu znamenať negatívne výsledky pre cestovný ruch. Verím, že nebolo záujmom znížiť počet turistov, len si to neuvedomili," podotkol Berkes napríklad aj v súvislosti s cyklopruhom na Vajanského nábreží. Podnikatelia v cestovnom ruchu tvrdia, že im situáciu výrazne komplikuje. Problémom sú však podľa nich aj dopravné zmeny v mnohých ďalších častiach Bratislavy.



"Zmeny majú jeden spoločný menovateľ, a to, že neboli absolútne vopred odkomunikované. Mnohým veciam sme sa mohli vyhnúť po odbornej diskusii," zdôraznila predsedníčka Klubu incomingových cestovných kancelárií SACKA Marcela Lauková. Spôsobuje to podľa nej komplikácie aj zahraničným autobusovým dopravcom. Situáciu označuje za alarmujúcu, ak "zo dňa na deň" pribúdajú značky o zákaze zastavenia i bezpečného vyloženia a naloženia turistov. Kvalita služieb tak podľa nej výrazne klesá.



Kritike sa nevyhla ani Bratislavská hotelová asociácia. Podľa jej prezidenta Juraja Marka vnímajú hotelieri viaceré problémy, nielen dopravné. "Nemusíme počúvať, čo nám magistrát hovorí. Stačí si zobrať kroky, ktoré robí," odkázal. Poukázal napríklad na zvýšenie dane z ubytovania, o ktorej sa dozvedeli hotelieri len mesiac dopredu, bez diskusie vopred.



Problémy im, ako tvrdí, narobila aj parkovacia politika, keď klienti hotelov platili pokuty, keďže daná téma nebola s hoteliermi odkomunikovaná. Rovnaká situácia sa podľa neho zopakovala aj pri zavedení dopravných zmien na nábreží. Nepozdáva sa mu ani slabá finančná podpora turizmu.



"Ak mi niekto povie, že mesto má záujem o turizmus, tak tomu neverím. Tie kroky k tomu nesmerujú," poznamenal Marko. V prípade ďalších opatrení zo strany mesta očakáva, že si magistrát najprv nechá o tom vypracovať štúdiu a pristúpi k odbornej diskusii a dialógu so všetkými zainteresovanými stranami.