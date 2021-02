VIDEO: Rómska osada v Sačurove ostáva uzatvorená

Sačurov 12. februára (TASR) – Rómska osada v obci Sačurov v okrese Vranov nad Topľou ostáva naďalej uzatvorená. Krízový štáb obce v piatok rozhodol, že karanténa tam potrvá do 24. februára. Vo štvrtok (11. 2.) tam testovali jej obyvateľov. Ďalšie testovanie sa uskutoční 22. februára a bude určené pre tých, ktorí boli doteraz negatívne testovaní alebo obyvatelia nad desať rokov, ktorí testovaní ešte neboli.



"Tento týždeň na rozdiel od prechádzajúceho sa prišlo z našej osady menej ľudí testovať, a teda bolo aj menej pozitívnych. Otestovali sme 298 ľudí, z toho 85 bolo pozitívnych," skonštatoval starosta Peter Barát.







Podľa Márie Husárovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Vranove nad Topľou, väčšina z pozitívne testovaných osôb má bezpríznakový priebeh ochorenia alebo len mierne príznaky. Ako povedala, vo štvrtok vykonali aj 20 PCR testov, aby zistili či nejde o britskú mutáciu nového koronavírusu.



Podľa Baráta počas karantény obec zabezpečuje ľuďom v osade drevo a pitnú vodu. V rámci projektu Zdravé regióny a za pomoci úradu splnomocnenca pre rómske komunity bola zabezpečená potravinová pomoc a hygienické potreby, ktoré ľudia dostali počas testovania.



"Budúci týždeň od 18. dňa v mesiaci nás čaká vyplácanie dávok, takže určite to bude pestrejšie aj pre nás. Zabezpečili sme unimobunku, ktorú sme dali doviezť do tesnej blízkosti rómskej osady. S vedením pošty sme sa dohodli, že vyplácanie sociálnych dávok by sa mohlo riešiť v tejto unimobunke. To už po vlastnej línii si musí riešiť vedenie pošty, ako a kedy to bude nasmerované k týmto ľuďom," doplnil Barát.



O uzatvorení osady, v ktorej žije približne 750 ľudí, rozhodol okresný krízový štáb 3. februára na základe toho, že sa v nej potvrdila pozitivita na ochorenie COVID-19 u 113 spomedzi 414 otestovaných osôb.