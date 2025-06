Sad Janka Kráľa sa presunie v sobotu do stredoveku

Bratislava 7. júna (TASR) - Sad Janka Kráľa, pri malom amfiteátri, v bratislavskej Petržalke sa v sobotu opäť prenesie do minulosti. Koná sa tam v poradí 6. ročník jednodňového festivalu Stredovek v Sade.



„Stredovek v Sade prinesie do Sadu Janka Kráľa dobový tábor a remeslá, šermiarske vystúpenia, detskú arénu, tanečné a hudobné vystúpenia,“ pozývajú organizátori.



Návštevníci uvidia členov historických skupín v dobových kostýmoch, repliky zbraní, zbrojí, historického nábytku či remeselného vybavenia. Chýba nebude ani turnaj družín, lukostrelecký turnaj či dobová módna prehliadka. Čakajú ich tiež šermiarske súboje, divadelné predstavenia, rekonštrukcia poľnej bitky či ochutnávka dobových jedál. Záujemcovia si budú môcť vyskúšať váhu častí zbroje či mečov, ale tiež streľbu z lukov.



Dobovú atmosféru dotvoria remeselníci prezentujúci dávno zabudnuté umenie predkov. Výrobky budú zhotovovať priamo na mieste, a to zo železa, dreva, kože a skla.