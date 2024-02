SAD Poprad bojuje s nedostatkom vodičov, situáciu sa snaží riešiť

Poprad 6. februára (TASR) - Slovenská autobusová doprava (SAD) Poprad naďalej bojuje s nedostatkom vodičov, dopravca sa snaží situáciu riešiť. Informoval o tom predseda Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí Štefan Bieľak. Vedenie spoločnosti sa podľa neho nedávno stretlo so zástupcami samospráv z okresov Poprad a Kežmarok, s cieľom riešiť zložitú situáciu s nevypravenými spojmi.



"Je to primárne problém SAD Poprad, ktorá je povinná podľa zmluvy s Prešovským samosprávnym krajom (PSK) zabezpečiť túto dopravu. Na druhej strane si mestá a obce pod Tatrami uvedomujú potrebu spoločne pomôcť hľadať riešenie, ako túto situáciu vyriešiť, aj keď to nie je ich povinnosť," skonštatoval Bieľak.



Predseda predstavenstva SAD Poprad Tomáš Troliga podľa neho vysvetlil prítomným starostom a primátorom, že za vzniknutou situáciou sú tri rôzne faktory. S nedostatkom vodičov prevádzkovateľ bojuje už dlhodobo, okrem toho od druhej polovice minulého roka zo spoločnosti postupne odchádzali vodiči do predčasného dôchodku a v závere roka sa pridala zvýšená chorobnosť, viacerí vodiči tak boli práceneschopní. "Spoločnosť SAD Poprad sa snaží vyriešiť problémy s chýbajúcimi vodičmi, teda aj s vynechanými spojmi. Postupne sa darí znižovať počet nevypravených spojov vďaka príchodu aj niekoľkých nových vodičov, aj keď je ich ešte stále málo," dodal Bieľak.



Dopravca o nevypravených spojoch v regióne prípadne v Mestskej hromadnej doprave v Poprade informuje prostredníctvom svojej webovej stránky www.sadpp.sk. Naposledy tak urobil ešte v závere minulého týždňa, od pondelka (5. 2.) zatiaľ odrieknuté spoje nehlásil. V súvislosti s výpadkami nedávno vykonali u dopravcu odborný dozor, ktorý preukázal nedostatky. Pre TASR to minulý týždeň potvrdila Lea Lehotská z kancelárie predsedu PSK, nekonkretizovala však, o aké nedostatky šlo. Krajská samospráva pre porušenie licenčných podmienok začala voči spoločnosti správne konanie.



Starostovia a primátori s vedením SAD Poprad na spomínanom stretnutí diskutovali aj o postupnom skvalitňovaní prepravných služieb. Samosprávy pod Tatrami preto v súčasnosti zbierajú podnety a návrhy od svojich občanov. Zaujíma ich, či im aktuálny cestovný poriadok vyhovuje, či požadujú niektoré spoje zmeniť alebo doplniť. Zároveň sa pýtajú aj na to, ako skvalitniť tieto prepravné služby SAD Poprad.