SAD Poprad hlási pre výpadky vodičov zmeny už aj v spojoch MHD

Poprad 5. februára (TASR) – Slovenská autobusová doprava (SAD) Poprad upozorňuje cestujúcich na zmeny v mestskej hromadnej doprave (MHD) v najväčšom meste pod Tatrami. Dôvodom sú výpadky vodičov, pre ktoré už počas týždňa obmedzili spoje v medzimestskej doprave. Zmeny v popradskej MHD nastanú od pondelka 7. februára.



„Týkajú sa liniek 1 a 7 v smere z centra na sídlisko Juh, ktoré budú premávať počas pracovných dní dočasne v režime školských prázdnin. Na linke č. 5 z centra cez sídlisko Juh až do Stráží nebudú dočasne jazdiť spoje s odchodom o 5.25 h a 6.25 h z autobusovej stanice a s odchodom o 6.00 a 7.00 h zo Stráží,“ konkretizovala SAD Poprad na sociálnej sieti.



Dôvodom úprav je aktuálna pandemicko-personálna situácia na strane dopravcu, najmä vysoká práceneschopnosť a karanténne opatrenia vodičov. „Našich ľudí testujeme pravidelne, veľa z nich je pozitívnych a veľké problémy nám robia karanténne opatrenia, pretože ľudí, ktorí sú v izolácii, musíme nahradiť. Minulý týždeň nám takto vypadlo približne 30 percent vodičov, preto sme museli v priebehu tohto týždňa odrieknuť niektoré spoje v prímestskej doprave. Uvítali sme skrátenie karantény na päť dní, no aj tak nám to robí problémy v prevádzke,“ skonštatovala riaditeľka SAD Poprad Marianna Krajčová Gočová.



Podľa nej je predpoklad, že výpadky spojov na viacerých medzimestských linkách v regióne budú pokračovať aj v najbližšom období. Aktualizované cestovné poriadky sú k dispozícii na webe dopravcu a na partnerských stránkach a aplikáciách. O zrušení spojov informuje SAD Poprad priebežne aj na sociálnej sieti.