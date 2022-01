SAD Poprad zapracoval pripomienky cestujúcich do nového grafikonu

Poprad 20. januára (TASR) - V rámci cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy v tatranskom a spišskom regióne došlo k dodatočným korekciám v súvislosti s požiadavkami cestujúcich. Hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová informovala, že ide o reakciu na pripomienky verejnosti k cestovným poriadkom platným od 12. decembra 2021. "Značná časť autobusových liniek začala od tohto dátumu jazdiť v taktovom režime, ktorý je založený na pravidelných intervaloch odchodov," uviedla.



Okrem iného sa v rámci zmien doplnilo spojenie na ranné a poobedné pracovné zmeny z obce Vlková do Svitu či víkendové spoje v smere z Kežmarku do Starého Smokovca. Došlo aj k doplneniu dvoch spojov na trase Kežmarok – Spišská Belá – Ždiar a zlepšili sa príchody a odchody do Levoče zo smeru Vyšný Slavkov - Brutovce - Uloža z hľadiska dochádzky z a do zamestnania. "Pristúpilo sa tiež k systémovému celodennému trasovaniu spojov na linke Dúbrava – Spišské Podhradie – Levoča cez Baldovce a Buglovce," doplnila hovorkyňa.



Zároveň sa vytvorili ranné a poobedné zachádzky do obce Štrba na linke medzi Popradom a Liptovskou Tepličkou a došlo k časovému posunu spoja zo Štrbského Plesa pre zamestnancov hotelových a reštauračných zariadení. Na trase Štrbské Pleso - Poprad sa vytvorilo expresné spojenie, časovou úpravou prešli spoje č. 2 a 24 v úseku Vyšné Hágy – Svit a medzi Svitom a Tatranskou Poliankou sa zároveň doplnili ďalšie spoje. "Pribudli dva večerné spoje v úseku Poprad – Tatranská Lomnica a späť okolo 20.00 h. pre zamestnancov hotelových a reštauračných zariadení," upozornila Jeleňová s tým, že posun spojov č. 9 a 17 zabezpečí spojenie na trase Starý Smokovec – Lendak po 14. a 20. hodine pre zamestnancov hotelov a reštaurácií.



Slovenská autobusová doprava Poprad tiež skoordinovala prestupy zo smerov Poprad a Spišská Nová Ves so spojmi smer Brutovce v autobusovej stanici Levoča. Časový posun nastal aj vo vybraných spojoch v rámci linky 703402, čo je reakcia na požiadavky obcí Vrbov, Tvarožná a Vlkovce. Zlepšenie prinesie aj víkendové spojenie na nočné zmeny z obce Šuňava do Svitu. "Aktuálne cestovné poriadky nájdu cestujúci na www.cp.sk," uzatvára hovorkyňa.