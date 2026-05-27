SAD Prievidza vybuduje nabíjaciu infraštruktúru pre autobusy
Autor TASR
Prievidza 27. mája (TASR) - Nabíjaciu infraštruktúru pre plánované elektrické autobusy vybuduje dopravca SAD Prievidza z vlastných zdrojov. Aktualizáciou zámeru skvalitňovania verejnej dopravy s využitím mimorozpočtových zdrojov reaguje samospráva Prievidze na projekty z výzvy Ministerstva dopravy (MD) SR a z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST) v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Úpravu podmienok uplatnenia opcie na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme schválili prievidzskí mestskí poslanci na svojom rokovaní v stredu, bojnickí poslanci sa nimi budú zaoberať vo štvrtok (28. 5.).
Predĺženie dĺžky obdobia poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme - mestskej hromadnej dopravy (MHD) - schválili zastupiteľstvá Prievidze a Bojníc ešte v roku 2024 aj s odkladacou podmienkou zabezpečenia významných investícií, medzi ktorými bolo aj zakúpenie elektrických autobusov. Na tie mal, respektíve má dopravca schválené nenávratné finančné príspevky z MIRRI SR a MD SR.
Prednosta Mestského úradu v Prievidzi Alojz Vlčko ozrejmil, že úpravou podmienok zmluvy chce samospráva v prvom rade zachrániť šesť autobusov, ktoré chce mesto financovať z financií na udržateľný mestský rozvoj (výzva MD SR, pozn. TASR) tak, aby to nebolo závislé od druhého projektu z FST. „Zásadnou úpravou je to, že aj nabíjaciu infraštruktúru pre prevádzku šiestich autobusov si bude dopravca financovať z vlastných zdrojov,“ priblížil Vlčko.
Samosprávy sa podľa neho dohodli s dopravcom i na podrobnostiach ďalších aktivít, ktoré má SAD na vlastné náklady zabezpečiť, ide napríklad o zabezpečenie dopravy na väčších mestských podujatiach, spoluprácu na propagačných kampaniach, polepenie autobusov či investície do zastávok.
Spolupráca by mala podľa Vlčka priniesť i zníženie nákladov, dohoda s dopravcom počíta i so znížením výdavkov v súvislosti s eurofondovými projektami, ako i v odpisovej položke. „Pri nasadení šiestich elektrických autobusov by išlo o 100.000 eur bez dane z pridanej hodnoty ročne,“ podotkol.
Úpravu podmienok zmluvy označil generálny riaditeľ spoločnosti Michal Danko za dôležitý krok k tomu, aby firma využila ešte tie možnosti z eurofondov, ktoré má. „Chceme zabojovať za úspešnosť šiestich autobusov pre MHD. Je nám ľúto, že nevyšlo desať autobusov z FST. Zároveň máme nádej, že to ešte stále môžeme zrealizovať,“ skonštatoval Danko. Upravené podmienky podľa neho dávajú mestu istotu verejnej dopravy i nižšej finančnej náročnosti.
Projekt nákupu elektrických autobusov pre prievidzského dopravcu z Fondu na spravodlivú transformáciu sa skončil neúspešne, pre časovú tieseň na podpis zmluvy zo strany MIRRI SR by ho spoločnosť totiž nestihla zrealizovať. Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) ešte vlani avizoval, že vyhlási druhú výzvu do konca roka 2025. Rezort koncom apríla pre TASR však uviedol, že „po dôkladnom zvážení všetkých okolností v súčasnosti výzvu neplánuje vyhlásiť“.
Prievidzský dopravca bol úspešný aj vo výzve rezortu dopravy na nákup šiestich autobusov za tri milióny eur, zmluvu s ministerstvom už má podpísanú. „Projekt môžeme zrealizovať len za určitých podmienok, o ktorých sme sa rozprávali na zastupiteľstve,“ dodal Danko.
