Žilina 26. marca (TASR) - Spoločnosť Slovenská autobusová doprava (SAD) Žilina opäť preventívne dezinfikuje takmer 300 autobusov mestskej a prímestskej dopravy v Žilinskom kraji. Prvá etapa dezinfekcie, ktorá má znížiť riziko šírenia nového koronavírusu, sa uskutočnila na začiatku marca. TASR o tom informovala hovorkyňa SAD Žilina Ivana Strelcová.



"Dezinfikuje sa metódou elektrostatického postrekovania. Do vnútorných priestorov autobusov sa rozpráši elektrostatický roztok, ktorý má oproti iným bežne používaným dezinfekciám v autobusoch lepšiu priľnavosť kvapaliny k povrchu. Spoločnosť sa rozhodla práve pre túto metódu dezinfekcie, pretože sa považuje za vysoko a dlhodobo účinnú a zabráni najmä šíreniu nebezpečných vírusových ochorení, baktérií či chrípkovej epidémii," uviedla hovorkyňa SAD Žilina.



Doplnila, že dezinfekciu autobusov zabezpečuje externá spoločnosť v čase "prestoja" vozidiel a nijako nenaruší bežnú prevádzku. "Dôkladná dezinfekcia v jednom autobuse potrvá približne do 30 minút. Dezinfikuje sa 94 autobusov v martinskej prevádzke, 73 autobusov v čadčianskej prevádzke a 130 autobusov v žilinskej prevádzke. Pravidelné čistenie autobusov sa vykonáva v dvojmesačnom intervale – ide o kompletné ručné čistenie autobusov i dezinfekciu," dodala Strelcová.



"V súvislosti s preventívnymi opatreniami pred novým koronavírusom spoločnosť SAD Žilina v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom informuje cestujúcich, ako zabrániť ďalšiemu šíreniu tejto infekcie prostredníctvom LCD obrazoviek a wifi v autobusoch. Vo zvýšenej miere dbáme aj na zdravie našich zamestnancov," podotkla hovorkyňa SAD Žilina.