SAD Žilina otvorí vybrané klientske centrá

Žilina 25. apríla (TASR) - Spoločnosť SAD Žilina otvorí od pondelka (27. 4.) vybrané klientske centrá (KC). TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Ivana Strelcová.



Zároveň požiadala klientov o dodržiavanie prísnych hygienických pravidiel. "Pre KC v Žiline, Martine a Čadci platí až do odvolania, že pobyt v ich priestoroch je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka). Pri vstupe je nutné mať rukavice, prípadne aplikovať na ruky dezinfekciu. Odstup osôb vo vonkajších a vnútorných priestoroch sú dva metre. Do KC môže vstúpiť maximálne jedna osoba, výnimkou je KC v Martine, kde je povolený vstup dvom osobám," uviedla Strelcová.



Rozsah poskytovaných služieb sa podľa nej nemení. "Klienti si vybavia všetko ako doposiaľ. Samozrejme, stále majú možnosť vybaviť množstvo vecí aj cez náš e-shop. Otváracie hodiny od pondelka do piatka sú v KC AS Žilina od 7.00 – 15.00 h, v KC AS Martin od 8.00 – 16.30 h, v KC AS Čadca od 7.00 h – 15.00 h. Vstup výhradne pre osoby nad 65 rokov je stanovený od 9.00 do 11.00 h a bude platiť vo všetkých KC,“ dodala hovorkyňa SAD Žilina.