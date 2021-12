SAD Žilina postupne uvedie do prevádzky 30 nových autobusov

Žilina 23. decembra (TASR) – Spoločnosť SAD Žilina uvedie v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK) postupne do prevádzky 30 nových autobusov Iveco Crossway. Podľa hovorkyne SAD Žilina Ivany Strelcovej majú autobusy nízku spotrebu paliva, priestranné riešenie pre cestujúcich i vodiča, najekologickejšie motory EURO6 a samohasiaci systém v priestore motora.



Z tridsiatich nových autobusov je 13 nízkopodlažných s dĺžkou 12 metrov a kapacitou pre 45 sediacich pasažierov. "Bezbariérové autobusy zaručujú maximálny komfort počas cestovania vďaka nízkej nástupnej výške podlahy medzi prednými a strednými dverami. Tá umožňuje ľahší nástup alebo výstup pre imobilných cestujúcich a rodičov s kočíkmi. Po zaradení týchto 30 autobusov budeme mať na cestách v prímestskej doprave 43 bezbariérových autobusov. S WiFi pripojením bude už 242 vozidiel, z toho 190 aj s LCD monitormi," doplnila Strelcová.



"Sme nesmierne radi, že sa nám opäť podarilo vo vianočnom čase spoločne so ŽSK investovať finančné prostriedky do nových autobusov. Zabezpečujeme dopravu v tomto regióne už viac ako 70 rokov. Modernizáciou vozidlového parku neustále zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb a podporujeme tak rozvoj verejnej dopravy v ŽSK. Veríme, že cestujúci budú spokojní s novými autobusmi, ktoré im zaručia komfort a pohodlie počas cestovania," uviedol generálny riaditeľ SAD Žilina Peter Pobeha.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová doplnila, že verejná autobusová doprava je jediným hospodárnym a ekologickým riešením pre dopravnú infraštruktúru. "Viac cestujúcich v autobusoch znamená menej áut na cestách. Aby bola verejná doprava skutočne atraktívna, musí spĺňať vysoké kritériá. Vďaka tejto obnove vozového parku bude cestovanie autobusmi v našom kraji opäť dostupnejšie, pohodlnejšie a najmä bezbariérové," uzavrela Jurinová.