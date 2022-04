SAD Žilina spustí so Žilinským krajom ôsmu cyklobusovú sezónu

Žilina 26. apríla (TASR) – Spoločnosť SAD Žilina spustí ôsmu cyklobusovú sezónu spoločne so Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK) od nedele 1. mája. Podľa hovorkyne SAD Žilina Ivany Strelcovej budú cyklobusy premávať do lokalít Terchová, Nová Bystrica a Turčianske Teplice.



Doplnila, že spoje budú premávať v sobotu, nedeľu a v sviatok do 25. septembra. "Počas školských prázdnin od 1. júla do 2. septembra budú jazdiť cyklobusy aj v piatok. Cestovný poriadok a cena za lístok zostávajú oproti predchádzajúcim rokom nezmenené. Cena za prepravu bicykla je 0,5 eura, cestujúci za seba zaplatí obyčajné cestovné," uviedla Strelcová.



Na trase do Novej Bystrice a do Turčianskych Teplíc môžu cestujúci využiť na prepravu bicyklov cyklovlek - špeciálny príves s kapacitou 24 bicyklov. "Na trase do Terchovej môžu využiť šesťmiestny nosič priamo vzadu na autobuse. Upozorňujeme, že na cyklonosiči je povolené prepravovať iba štandardné bicykle s hmotnosťou do 20 kilogramov. Pri preprave elektrobicyklov odporúčame, ak to konštrukcia umožňuje, zdemontovať akumulátor. Dosiahne sa tak zníženie hmotnosti bicykla pod maximálnu povolenú prepravovanú hmotnosť," vysvetlila hovorkyňa SAD Žilina.



Upozornila, že spoje nie sú určené len na prepravu cestujúcich s bicyklami, ale prepravujú aj bežných cestujúcich. "Prednostne sú prijatí tí, ktorí majú zakúpené cestovné + miestenku + dovozné bicykla v predpredaji, potom sú to cestujúci s bicyklom a následne ostatní cestujúci," podotkla Strelcová.