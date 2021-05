Žilinská SAD spustí s krajom siedmu cyklobusovú sezónu

Žilina 16. mája (TASR) – Slovenská autobusová doprava (SAD) Žilina spustí spoločne so Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK) od soboty 5. júna siedmu cyklobusovú sezónu. Podľa hovorkyne SAD Žilina Ivany Strelcovej budú cyklobusy premávať do Novej Bystrice, Turčianskych Teplíc a Terchovej.



Doplnila, že spoje budú premávať v sobotu, nedeľu a vo sviatok do 26. septembra. "Počas školských prázdnin od 2. júla do 27. augusta budú jazdiť cyklobusy aj v piatok. Cestovný poriadok a cena za lístok zostávajú oproti predchádzajúcim rokom nezmenené. Cena za prepravu bicykla je 0,5 eura, cestujúci za seba zaplatí bežné cestovné," uviedla Strelcová.



Na špeciálne prívesy umiestnené za autobusom sa zmestí až 24 bicyklov. "Na trase do Terchovej môžu cestujúci využiť šesťmiestny nosič priamo vzadu na autobuse. Upozorňujeme, že na prepravu na cyklonosiči je povolené prepravovať iba štandardné bicykle s hmotnosťou do 20 kilogramov. Povinnosťou cestujúceho je skontrolovať si hmotnosť bicykla pred prepravou, predovšetkým pri elektrobicykli. Pred prepravou je možné demontovať akumulátor, a tým sa dosiahne zníženie hmotnosti bicykla," vysvetlila hovorkyňa SAD Žilina.



Upozornila, že spoje nie sú viazané len na prepravu cyklistov, ale i bežných cestujúcich. "Keďže všetky spoje smerujú do turisticky lákavých destinácií, čoraz viac ich využívajú aj turisti. Cyklobusy sú obľúbeným spôsobom, ako cyklisti môžu spoznať nové a nepoznané krásy prírody Žilinského kraja," podotkla Strelcová.



"Vzhľadom na aktuálny stav v súvislosti s ochorením COVID-19 žiadame všetkých cestujúcich, aby dodržiavali opatrenia proti jeho šíreniu. Pri manipulácií s bicyklom bude k dispozícii stevard, ktorý bude chránený ochranným rúškom, rukavicami a dezinfekčným gélom, pokiaľ nebude rozhodnuté inak, v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva," dodala hovorkyňa SAD Žilina.