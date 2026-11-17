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SAD Zvolen a kraj sa nedohodli na dodatku k dotácii na nové autobusy
Spoločnosť SAD Zvolen avizuje, že nebude z európskych zdrojov čerpať vyše 20-miliónovú dotáciu na nové autobusy pre prímestskú dopravu v Banskobystrickom kraji.
Autor TASR
Banská Bystrica 17. novembra (TASR) - Spoločnosť SAD Zvolen avizuje, že nebude z európskych zdrojov čerpať vyše 20-miliónovú dotáciu na nové autobusy pre prímestskú dopravu v Banskobystrickom kraji. Dopravca a Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa nedohodli na uzavretí dodatku k aktuálnej zmluve, ktorý je potrebný pre čerpanie dotácie. SAD Zvolen tvrdí, že kraj vyše roka len formálne deklaroval záujem o projekt, BBSK oponuje, že od dopravcu mesiace žiadal potrebné podklady.
Na nákup nových autobusov pre regionálnu dopravu v Banskobystrickom kraji mala spoločnosť SAD Zvolen z eurofondov schválených vyše 20 miliónov eur, dopravca už podpísal aj zmluvu s rezortom dopravy. Spoločnosť však v pondelok (16. 11.) kraju oznámila, že dotáciu čerpať nebude.
„K dnešnému dňu sa nenašiel vzájomný konsenzus o obsahu dodatku tak, aby nedošlo k ekonomickej samovražde dopravcu. BBSK viac ako 13 mesiacov len formálne deklaroval záujem o čerpanie nenávratného finančného príspevku, čím našu spoločnosť zavádzal a poškodzoval a jediný, kto realizoval skutočné a konkrétne kroky k šetreniu finančných prostriedkov pre BBSK, bola SAD Zvolen,“ uviedol dopravca v tlačovej správe zaslanej médiám.
Podmienkou pre čerpanie dotácie bolo podpísanie dodatku k zmluve o výkonoch vo verejnom záujme uzatvorenej medzi dopravcom a krajom. Predmetom dodatku mala byť cena za dopravný výkon a majetkovoprávne doriešenie autobusov po skončení zmluvného vzťahu v roku 2033, ak by súčasný dopravca neuspel v budúcom tendri. BBSK tvrdí, že spoločnosti SAD Zvolen poskytoval súčinnosť pri príprave dodatku viac ako rok. Od dopravcu si vyžiadal potrebné podklady, spoločnosť ich však nedodala s odvolaním sa na obchodné tajomstvo.
„BBSK dostal až v piatok 13. novembra po prvýkrát od spoločnosti SAD Zvolen technické údaje, ktoré vyžaduje európska legislatíva pre tento projekt. Bez ich riadneho doloženia by uzatvorenie dodatku bolo nezákonné a podliehalo by vyšetrovaniu Európskeho úradu pre boj proti podvodom. Napriek opakovaným výzvam zo strany Úradu BBSK boli tieto údaje doručené až v časovej tiesni a navyše existujú pochybnosti o ich vecnej presnosti,“ uviedla pre TASR vedúca oddelenia komunikácie BBSK Jana Čunderlíková.
Doručené podklady kraj v súčasnosti preveruje tak, aby mohol byť projekt zrealizovaný. Ak to možné nebude, BBSK je pripravený presmerovať alokované európske zdroje do iných projektov realizovaných na území kraja. „BBSK je jedným z najúspešnejších krajov v čerpaní eurofondov. Za ostatné obdobia vyčerpal viac ako 270 miliónov eur. Toto je prvý prípad, keď žiadateľ nevie doložiť potrebné údaje,“ skonštatovala Čunderlíková.
Spoločnosť SAD Zvolen bola úspešná aj so žiadosťami o dotácie na modernizáciu vozového parku v mestskej hromadnej doprave (MHD) v Banskej Bystrici. Pri rokovaniach o potrebných dodatkoch k zmluvám dopravca mesto pôvodne žiadal o predĺženie existujúcich zmlúv na trolejbusovú i autobusovú dopravu. Krajské mesto s predĺžením zmluvného vzťahu nesúhlasilo, dopravca neskôr od požiadavky ustúpil. SAD Zvolen a banskobystrická samospráva sa nakoniec dohodli pri podpise dodatku potrebného na nákup siedmich nových trolejbusov. Projekt nových autobusov v MHD v Banskej Bystrici za vyše 15 miliónov eur zatiaľ doriešený nie je, podľa SAD Zvolen sa finalizuje podpis dodatku.
Na nákup nových autobusov pre regionálnu dopravu v Banskobystrickom kraji mala spoločnosť SAD Zvolen z eurofondov schválených vyše 20 miliónov eur, dopravca už podpísal aj zmluvu s rezortom dopravy. Spoločnosť však v pondelok (16. 11.) kraju oznámila, že dotáciu čerpať nebude.
„K dnešnému dňu sa nenašiel vzájomný konsenzus o obsahu dodatku tak, aby nedošlo k ekonomickej samovražde dopravcu. BBSK viac ako 13 mesiacov len formálne deklaroval záujem o čerpanie nenávratného finančného príspevku, čím našu spoločnosť zavádzal a poškodzoval a jediný, kto realizoval skutočné a konkrétne kroky k šetreniu finančných prostriedkov pre BBSK, bola SAD Zvolen,“ uviedol dopravca v tlačovej správe zaslanej médiám.
Podmienkou pre čerpanie dotácie bolo podpísanie dodatku k zmluve o výkonoch vo verejnom záujme uzatvorenej medzi dopravcom a krajom. Predmetom dodatku mala byť cena za dopravný výkon a majetkovoprávne doriešenie autobusov po skončení zmluvného vzťahu v roku 2033, ak by súčasný dopravca neuspel v budúcom tendri. BBSK tvrdí, že spoločnosti SAD Zvolen poskytoval súčinnosť pri príprave dodatku viac ako rok. Od dopravcu si vyžiadal potrebné podklady, spoločnosť ich však nedodala s odvolaním sa na obchodné tajomstvo.
„BBSK dostal až v piatok 13. novembra po prvýkrát od spoločnosti SAD Zvolen technické údaje, ktoré vyžaduje európska legislatíva pre tento projekt. Bez ich riadneho doloženia by uzatvorenie dodatku bolo nezákonné a podliehalo by vyšetrovaniu Európskeho úradu pre boj proti podvodom. Napriek opakovaným výzvam zo strany Úradu BBSK boli tieto údaje doručené až v časovej tiesni a navyše existujú pochybnosti o ich vecnej presnosti,“ uviedla pre TASR vedúca oddelenia komunikácie BBSK Jana Čunderlíková.
Doručené podklady kraj v súčasnosti preveruje tak, aby mohol byť projekt zrealizovaný. Ak to možné nebude, BBSK je pripravený presmerovať alokované európske zdroje do iných projektov realizovaných na území kraja. „BBSK je jedným z najúspešnejších krajov v čerpaní eurofondov. Za ostatné obdobia vyčerpal viac ako 270 miliónov eur. Toto je prvý prípad, keď žiadateľ nevie doložiť potrebné údaje,“ skonštatovala Čunderlíková.
Spoločnosť SAD Zvolen bola úspešná aj so žiadosťami o dotácie na modernizáciu vozového parku v mestskej hromadnej doprave (MHD) v Banskej Bystrici. Pri rokovaniach o potrebných dodatkoch k zmluvám dopravca mesto pôvodne žiadal o predĺženie existujúcich zmlúv na trolejbusovú i autobusovú dopravu. Krajské mesto s predĺžením zmluvného vzťahu nesúhlasilo, dopravca neskôr od požiadavky ustúpil. SAD Zvolen a banskobystrická samospráva sa nakoniec dohodli pri podpise dodatku potrebného na nákup siedmich nových trolejbusov. Projekt nových autobusov v MHD v Banskej Bystrici za vyše 15 miliónov eur zatiaľ doriešený nie je, podľa SAD Zvolen sa finalizuje podpis dodatku.