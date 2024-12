Sadzby dane z nehnuteľností sa v Leopoldove zvýšia o šesť percent

Leopoldov 20. decembra (TASR) - Sadzby dane z nehnuteľností sa v meste Leopoldov (okres Hlohovec) zvýšia od roku 2025 o približne šesť percent. Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, ktoré schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Leopoldove na decembrovom zasadnutí.



Napríklad ročná sadzba dane zo stavieb na bývanie alebo za byt by sa mala v meste zvýšiť z 0,5 na 0,53 eura za štvorcový meter. V prípade nebytového priestoru ide o zvýšenie z 0,97 na 1,03 eura za štvorcový meter. O približne šesť percent sa zvyšujú aj ďalšie sadzby dane z nehnuteľností.



Zvýšenie týchto daňových sadzieb by malo v roku 2025 priniesť do mestskej kasy o približne 60.000 eur viac ako v aktuálnom roku. Očakávaný príjem z dane z nehnuteľností je v budúcom roku na úrovni takmer 1,02 milióna eur.



Mestskí poslanci schválili aj zmeny v ďalších miestnych daniach. Napríklad ročná sadzba dane za psa bude vo výške 26 eur, sadzba za prenocovanie sa zvýši na jedno euro. Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva sa zvyšujú v priemere približne o tri percentá. Fyzické osoby zaplatia po novom ročný poplatok za komunálne odpady vo výške 59,50 eura.