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Sadzobník SOZA bude ochranný zväz nastavovať spoločne so samosprávami
Téma autorských odmien SOZA zarezonovala na začiatku februára, keď sa strešné organizácie miestnej i regionálnej samosprávy ohradili voči nastaveniu i komunikácii o novom sadzobníku poplatkov.
Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - Vždy v prvom polroku sa uskutoční spoločné stretnutie Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA), Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska, združenia Samosprávne kraje Slovenska i Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska. Témou rokovaní bude nastavenie poplatkov SOZA na ďalší kalendárny rok. Ako výsledok dohody všetkých zainteresovaných strán po ich stredajšom (1. 7.) rokovaní o tom vo štvrtok informoval štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
Dodal, že prvé rokovanie pracovnej skupiny k sadzobníku poplatkov na rok 2027 sa uskutoční 15. júla. „Okrem toho SOZA začiatkom budúceho roka spustí špeciálnu online pomôcku, ktorou bude verejne prístupná kalkulačka autorských odmien pre rôzne typy verejných kultúrnych podujatí,“ oznámil Kaliňák. Zhoda je i na zavedení zľavových mechanizmov v prípade menších obcí, resp. v prípadoch hromadného licencovania viacerých verejných kultúrnych podujatí na jednom mieste. „Som veľmi rád, že prichádzame aj so zľavami, ktoré budú patriť pilotne na centrá zdieľaných služieb. Bude to efektívnejšie a prínosnejšie pre samosprávy aj SOZA, keďže táto agenda bude môcť byť servisne vykonávaná jednou administratívnou strechou pre viacero obcí,“ doplnil vládny splnomocnenec pre územnú samosprávu.
Kaliňák je presvedčený, že nový systém spolupráce, ktorý vzišiel z niekoľkomesačnej intenzívnej diskusie, zavádza do organizovania verejných kultúrnych podujatí v samosprávach systémovosť.
Člen predstavenstva SOZA Tomáš Mikš zasa vyzdvihol zhodu na troch princípoch, ktorými by sa spolupráca mala riadiť. „Participácia, predvídateľnosť a transparentnosť budú výbavou našej spolupráce so samosprávami, ktoré sú častou adresou kultúrnych podujatí rôzneho druhu,“ vyhlásil.
Téma autorských odmien SOZA zarezonovala na začiatku februára, keď sa strešné organizácie miestnej i regionálnej samosprávy ohradili voči nastaveniu i komunikácii o novom sadzobníku poplatkov. Zvýšenie, ktoré prinášalo, považovali za ohrozenie, či priam likvidáciu kultúrneho života v mestách a obciach. SOZA zareagovala pozastavením účinnosti sadzobníka. Začali sa zároveň diskusie, ktorých súčasťou bol okrúhly stôl na pôde Národnej rady SR i dohoda na kreovaní pracovných skupín, ktoré sa budú venovať nastaveniu sadzobníka autorských odmien.
Dodal, že prvé rokovanie pracovnej skupiny k sadzobníku poplatkov na rok 2027 sa uskutoční 15. júla. „Okrem toho SOZA začiatkom budúceho roka spustí špeciálnu online pomôcku, ktorou bude verejne prístupná kalkulačka autorských odmien pre rôzne typy verejných kultúrnych podujatí,“ oznámil Kaliňák. Zhoda je i na zavedení zľavových mechanizmov v prípade menších obcí, resp. v prípadoch hromadného licencovania viacerých verejných kultúrnych podujatí na jednom mieste. „Som veľmi rád, že prichádzame aj so zľavami, ktoré budú patriť pilotne na centrá zdieľaných služieb. Bude to efektívnejšie a prínosnejšie pre samosprávy aj SOZA, keďže táto agenda bude môcť byť servisne vykonávaná jednou administratívnou strechou pre viacero obcí,“ doplnil vládny splnomocnenec pre územnú samosprávu.
Kaliňák je presvedčený, že nový systém spolupráce, ktorý vzišiel z niekoľkomesačnej intenzívnej diskusie, zavádza do organizovania verejných kultúrnych podujatí v samosprávach systémovosť.
Člen predstavenstva SOZA Tomáš Mikš zasa vyzdvihol zhodu na troch princípoch, ktorými by sa spolupráca mala riadiť. „Participácia, predvídateľnosť a transparentnosť budú výbavou našej spolupráce so samosprávami, ktoré sú častou adresou kultúrnych podujatí rôzneho druhu,“ vyhlásil.
Téma autorských odmien SOZA zarezonovala na začiatku februára, keď sa strešné organizácie miestnej i regionálnej samosprávy ohradili voči nastaveniu i komunikácii o novom sadzobníku poplatkov. Zvýšenie, ktoré prinášalo, považovali za ohrozenie, či priam likvidáciu kultúrneho života v mestách a obciach. SOZA zareagovala pozastavením účinnosti sadzobníka. Začali sa zároveň diskusie, ktorých súčasťou bol okrúhly stôl na pôde Národnej rady SR i dohoda na kreovaní pracovných skupín, ktoré sa budú venovať nastaveniu sadzobníka autorských odmien.