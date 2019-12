Šahy budú hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom takmer 11 miliónov eur

Šahy 19. decembra (TASR) – Mesto Šahy bude v roku 2020 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, v ktorom výdavky i príjmy dosiahnu 10.841.795 eur. Uvádza sa to v návrhu rozpočtu, ktorý na svojom decembrovom rokovaní schválili mestskí poslanci.



Mesto počíta pri bežných príjmoch na úrovni vyše 6,7 milióna eur s dosiahnutím prebytku viac ako 200.000 eur. Prebytok takmer 900.000 eur dosiahne radnica aj v rámci príjmov z finančných operácií, kde budú príjmy úrovni 1,16 milióna eur. Naopak, schodok 1,12 milióna eur vytvorí mesto v rámci kapitálových výdavkov, ktoré dosiahnu sumu štyri milióny eur, zatiaľ čo kapitálové príjmy budú na úrovni necelé tri milióny eur. „Schodok kapitálového rozpočtu je krytý z prebytku bežného rozpočtu a z finančných operácií,“ informoval magistrát.



Mesto chce v roku 2020 investovať predovšetkým do škôl a verejných priestorov. Pripravené je zriadenie odborných učební na troch základných školách i rekonštrukcia škôlky na Hviezdoslavovej ulici. Radnica chystá aj úpravu priestorov na sídlisku na ulici J. Kráľa a ďalšie investície.



Magistrát chce okrem toho začať s prípravou viacerých rozvojových zámerov. V priebehu budúceho roka by mali vzniknúť projektové dokumentácie na rekonštrukciu verejných priestorov v okolí centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, na výstavbu bytoviek na ulici Tabánska a na vybudovanie parkovísk. Mesto okrem toho plánuje pripraviť aj dokumentáciu k projektu statickej a dynamickej dopravy v Šahách.