Šahy odovzdali do užívania nové nájomné byty

Šahy 26. februára (TASR) - Mesto Šahy v pondelok slávnostne odovzdalo do užívania nové nájomné byty. Ako informovala radnica, výstavba 19-bytového domu na Tabánskej ulici bola financovaná z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a podpory Ministerstva dopravy SR. "Hodnota investície je 1.672.791,02 eura," uviedol mestský úrad.



Ministerstvo hospodárstva sa na investícii podieľalo nenávratnou dotáciou vo výške 369.000 eur a ŠFRB úverom s jednopercentným úrokom vo výške viac ako jeden milión eur. "Pritom ešte štátny fond aj mesto Šahy vyzbierali zhruba 70.000 eur na výstavbu potrebnej infraštruktúry," skonštatoval štátny tajomník ministerstva hospodárstva Igor Choma.



Podľa jeho slov výstavbu nájomných bytov v Šahách v počiatku ohrozovala pandémia ochorenia COVID-19 a neskôr i výrazný nárast cien stavebných materiálov. "Často sa zvažovalo, či stavbu dostavať a za aké ceny. Faktom je, že dnes je dielo dokončené a návštevníci sa môžu nasťahovať. Budem veľmi rád, pokiaľ sa aj iné obce budú chcieť zapojiť do tohto procesu a postaviť svojim obyvateľom nájomné byty," doplnil Choma.



Ako pripomenula radnica, mesto bude postavené byty postupne odovzdávať ich novým obyvateľom. Výška nájomného sa bude pohybovať od 217 do 393 eur mesačne v závislosti od veľkosti bytu. "Okrem toho chce mesto Šahy postaviť ďalších 38 bytov. Pripravuje sa potrebná dokumentácia a v januári 2025 sa budeme uchádzať o finančnú podporu investície zo ŠFRB a ministerstva dopravy," pripomenul mestský úrad.