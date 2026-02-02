< sekcia Regióny
Šahy pripravili podujatie zamerané na podporu pohybu detí
Deti si pod odborným vedením trénerov budú môcť vyskúšať rôzne pohybové aktivity.
Autor TASR
Šahy 2. februára (TASR) - Mesto Šahy v spolupráci s O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha pripravilo otvorené športovo-vzdelávacie podujatie pre deti i širokú verejnosť. Uskutoční sa v stredu 4. februára. Určené je najmä deťom materských a základných škôl a ich rodičom, informovala Gréta Bolyóová z Mestského úradu v Šahách.
Podujatie sa začne prezentáciou knihy Strážcovia pohybu v popoludňajších hodinách v knižnici Základnej školy Ladislava Balleka. Kniha je zameraná na podporu pohybových návykov u detí a mládeže. Súčasťou programu bude aj osobné stretnutie s autormi knihy Danielom Hevierom a Matejom Tóthom.
Hlavná športová časť bude pokračovať o 15.00 h v telocvični školy, kde sa uskutoční otvorený športový tréning troch šahanských skupín O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. Deti si pod odborným vedením trénerov budú môcť vyskúšať rôzne pohybové aktivity. Ich rodičia budú mať možnosť nahliadnuť do systému práce akadémie, ktorá sa dlhodobo venuje všestrannému pohybovému rozvoju detí.
