Šahy oživujú po 22 rokoch mestské kultúrne stredisko
Autor TASR
Šahy 26. septembra (TASR) - Mesto Šahy po 22 rokoch oživí mestské kultúrne stredisko. Zriadenie príspevkovej organizácie Kultúrne stredisko Bélu Bartóka - Bartók Béla Kulturális Központ odsúhlasilo Mestské zastupiteľstvo v Šahách.
Kultúrne stredisko bude spravovať činnosť mestskej knižnice, Hontianskeho múzea, Galérie Ľudovíta Simonyiho, turisticko-informačnej kancelárie, Hontianskych listov a kultúrneho strediska, ktoré je aktuálne vo výstavbe. Podporovať bude aj činnosť Základnej umeleckej školy.
Primátor Šiah Pál Zachar očakáva od novovzniknutého kultúrneho strediska lepšiu koordináciu činností zverených inštitúcií, vysokú mieru úspešnosti v tuzemských a medzinárodných projektoch a vytvorenie podmienok na ďalší rozvoj mestských inštitúcií.
Mestské kultúrne stredisko, predtým Osvetové stredisko, zrušilo pred 22 rokmi vtedajšie vedenie mesta. „Takmer každé mesto na Slovensku má vlastné kultúrne stredisko so samostatnou právnou subjektivitou. V Šahách sa to dostalo na dno priorít. V oblasti poskytovania kultúrnych služieb pritom narastá potreba sprostredkovania kvalitných divadelných vystúpení, koncertov, folklórnych vystúpení, výstav. Narastá zvýšený záujem o knižničné služby mestskej knižnice a zvyšuje sa návštevnosť Hontianskeho múzea a galérie,“ zdôvodnil potrebu zriadenia strediska primátor.
Samotné zriadenie organizácie nebude mať priame náklady v roku 2025. Fungovanie príspevkovej organizácie zaťaží rozpočet mesta v závislosti od výšky schváleného príspevku v rozpočte na rok 2026.
