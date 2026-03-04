< sekcia Regióny
Šahy pripravujú modernizáciu štadióna a športového areálu
Mestskí poslanci ešte na svojom februárovom rokovaní schválili podanie žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt z Fondu na podporu športu.
Autor TASR
Šahy 4. marca (TASR) - Mesto Šahy pripravuje modernizáciu futbalového štadióna a športového areálu. Mestskí poslanci ešte na svojom februárovom rokovaní schválili podanie žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt z Fondu na podporu športu.
Ako informovala radnica, projekt má hodnotu 724.332,62 eura. „Finančný príspevok má slúžiť na modernizáciu hlavnej budovy futbalového štadióna, vybavenia športového areálu a obnovu existujúceho multifunkčného ihriska,“ uviedol mestský úrad.
Zámer počíta s výstavbou spevnených plôch, oplotenia, s osadením mobiliáru a inštaláciou kamerového systému. Na existujúcom multifunkčnom ihrisku sa vymení umelá tráva, povrchové vrstvy i mantinelový systém s bránkami a so záchytnými sieťami. „Na ihrisku sa bude nachádzať čiarovanie pre futbal, tenis a volejbal. V rámci obnovy multifunkčného ihriska sa existujúce osvetlenie vymení za nové LED osvetlenie, osadia sa futbalové bránky, volejbalové a tenisové stĺpiky,“ konštatuje sa v projekte.
Modernizácia objektu je zameraná aj na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, bezbariérovosť a rekonštrukciu podláh, stien a podhľadov. Vymenia sa aj otvorové konštrukcie. „Vytvorí sa sociálna miestnosť pre imobilných a pre ženy a zrealizujú sa ďalšie stavebné práce. Počíta sa s výmenou a rekonštrukciou kanalizačnej a vodovodnej siete i modernizáciou vykurovacieho systému,“ doplnila radnica.
